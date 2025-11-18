Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού, ενώ υπήρξε υπουργός στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ένα από τα πιο κοντινά του πρόσωπα, υπήρξε για χρόνια άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά του Αλέξη Τσίπρα τον φώναζαν «παππού», δείχνοντας τη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει.

Αν και το τελευταίο διάστημα είχε απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική, διατηρούσε επαφές και επικοινωνία με στελέχη του κόμματος.



Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στην πλατεία Κουμουνδούρου, ήταν μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ίδρυσε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ συνελήφθη από τη Χούντα των συνταγματαρχών. Κατά τη Μεταπολίτευση συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού.

Εκλέχτηκε βουλευτής Α΄Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015. Επανεκλέχτηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ίδιου κόμματος τον Ιούλιο του 2019.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από 27/01/2015 μέχρι 20/08/2015.

Ανέλαβε το ίδιο αξίωμα και στη δεύτερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 όταν και ορίστηκε υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ