Βρήκε γαμπρό η δασκάλα; Τι αποκάλυψε ο πιτσιρικάς φίλαθλος του Ολυμπιακού που έκανε προξενιό με πλακάτ (vid)

Ο μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού σήκωσε πλακάτ για καλό σκοπό και πήγε το προξενιό σε άλλα επίπεδα!

Ο μικρός Δημοσθένης, μαθητής της έκτης Δημοτικού, κατάφερε να γίνει φίρμα τις τελευταίες ημέρες και τα 15 λεπτά της δημοσιότητάς που του αναλογούν ξεκίνησαν την αντίστροφή τους μέτρηση σε ένα μπασκετικό γήπεδο, αυτό του Προμηθέα στην Πάτρα στον αγώνα της τοπικής ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Εκεί, ο μικρός φίλος των Ερυθρολεύκων εμφανίστηκε κρατώντας ένα μικρό πλακάτ, στο οποίο δεν ζητούσε -όπως συμβαίνει με άλλα παιδιά της ηλικίας του- μια φανέλα από κάποιον αγαπημένο του παίκτη. Το μήνυμα που έφραψε πάνω σε αυτό ήταν πολύ πιο... αλτρουιστικό: «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»!

Ο φακός της ΕΡΤ τον «συνέλαβε» κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Βαγγέλης Ιωάννου τον φιλοξένησε μετά το τέλος του ματς για δηλώσεις και διευκρινήσεις, με τον ίδιο να αποκαλύπτει το backround που κρύβει η ιστορία του. Όπως εξήγησε, πήρε την πρωτοβουλία από μόνος του αφού, όπως είπε, «πρώτα ενημέρωσε την κυρία».

Το πείραγμά του πήρε έκταση στα social media και ο μικρός Δημοσθένης από την Κεφαλονιά έφτασε τελικά στο σημείο να εμφανίζεται μέχρι την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Εκεί, στο πλευρό της χαμογελαστής μητέρας του, ο πιτσιρικάς ανέφερε σε σχετική ερώτηση πως «εδώ και δύο χρόνια, πειράζω τη φίλη της μαμάς μου, η οποία είναι δασκάλα και με βοηθάει με τα μαθήματά μου, για το πότε θα παντρευτεί». «Αφού δεν βρήκα εγώ γαμπρό, βρες μου εσύ», του απάντησε η ίδια και όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία...

Το κακό της υπόθεσης, είναι πως -παρά την φιλότιμη προσπάθεια του πιτσιρικά- ακόμη δεν βρέθηκε ο ιδανικός άντρας για τη δασκάλα του. Ίσως να βοηθούσε ένα λινκάκι στο πλακάτ. Λέμε εμείς τώρα...

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής:

