Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν πρωτοποριακή «πραγματική Ατλαντίδα» 525 ετών στο Κιργιστάν

Αρχαιολόγοι εντόπισαν μια ολόκληρη μεσαιωνική βυθισμένη πόλη στη λίμνη Issyk Kul της Κιργιζίας, αποκαλύπτοντας κτίρια από ψημένα τούβλα, κεραμικά και τα ίχνη ενός χαμένου εμπορικού κέντρου του Δρόμου του Μεταξιού.

Αρχαιολόγοι της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας βυθισμένης μεσαιωνικής πόλης στα ρηχά νερά της λίμνης Issyk Kul, στην Κιργιζία.

Η λίμνη, ένα από τα βαθύτερα υδάτινα σώματα του πλανήτη, βρίσκεται στις δυτικές παρυφές των Τιενσάν και υπήρξε σημαντικό σημείο στάσης στον ιστορικό Δρόμο του Μεταξιού.

Το εύρημα στα ρηχά νερά

Παρότι η Issyk Kul φτάνει σε βάθος 668 μέτρων, τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε περιοχή μόλις 1-4 μέτρων στη βορειοδυτική πλευρά της λίμνης, στο σύμπλεγμα Toru-Aygyr.

Εκεί βρέθηκαν:

Κτίρια από ψημένα τούβλα

Κεραμικά αγγεία

Λιθόκτιστες κατασκευές που έχουν καταρρεύσει

Ξύλινες δοκοί καλύτερα διατηρημένες από το αναμενόμενο

Ένα οικοδόμημα με μυλόπετρα — πιθανή ένδειξη μεσαιωνικού μύλου για άλεση σιτηρών

Δημόσια κτίρια και ένα κέντρο εμπορίου

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν και τα θεμέλια ενός μεγάλου δημόσιου κτιρίου, που ίσως ήταν τζαμί, χαμάμ ή μεντρεσές (μουσουλμανική σχολή)

Ο επικεφαλής της αποστολής, Valery Kolchenko της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Κιργιζίας, τόνισε ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο, στρατηγικά τοποθετημένο σε περιοχή όπου συνδέονταν εμπορικές οδοί και πολιτισμοί.

Η καταστροφή που το οδήγησε: Ένας σεισμός τύπου «Πομπηίας»

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πόλη πιθανότατα καταστράφηκε από έναν μεγάλο σεισμό τον 15ο αιώνα. Η λίμνη έχει ανέβει σημαντικά από τότε, καλύπτοντας σταδιακά την εγκαταλειμμένη πόλη.

Ο Kolchenko δήλωσε πως όταν έγινε το καταστροφικό γεγονός «οι κάτοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει τον οικισμό». Μετά τον σεισμό, ο πληθυσμός της περιοχής μειώθηκε δραματικά και ολόκληρη η μεσαιωνική πολιτιστική κοινότητα έσβησε.

Η Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία, που χρηματοδότησε το πρόγραμμα, ανέφερε πως τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν ότι όντως υπήρχε εδώ μια αρχαία πόλη». Τα οργανικά στοιχεία που βρέθηκαν θα εξεταστούν με φασματομετρία μάζας, μια μέθοδο εξαιρετικής ακρίβειας που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της ηλικίας τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ