Το πιο «στοιχειωμένο» αεροδρόμιο των ΗΠΑ: Οι πιο τρελές θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το DIA (vid)

Το Denver International Airport στις ΗΠΑ έχει αποκτήσει φήμη που ξεπερνά κάθε λογική και έχει γίνει θρύλος στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας.

Τα αεροπορικά ταξίδια είναι από μόνα τους αγχωτικά, όμως στο Denver International Airport (DIA) των ΗΠΑ πολλοί επιβάτες φοβούνται κάτι… πολύ χειρότερο από μια χαμένη βαλίτσα ή ένα άβολο check-in.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στο επίκεντρο δεκάδων θεωριών συνωμοσίας, που έχουν γίνει τόσο διάσημες ώστε το ίδιο το DIA πλέον… τρολάρει το κοινό του.

Οι «ναζιστικοί» διάδρομοι που αν τους κοιτάξεις λοξά… κάτι θυμίζουν

Μία από τις παλαιότερες θεωρίες αφορά τη μορφή των διαδρόμων προσγείωσης. Αν κοιτάξει κανείς το διάγραμμα από ψηλά, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μοιάζει με σβάστικα.

Στην πραγματικότητα, οι τέσσερις διάδρομοι είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε τα αεροπλάνα να μπορούν να απογειώνονται από διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με τους ανέμους, μία απλή και πρακτική λύση, που όμως πυροδοτεί τις φαντασίες.

Blucifer: Το μπλε άλογο με τα κόκκινα μάτια

Στην είσοδο του αεροδρομίου, ένα γιγαντιαίο μπλε άγαλμα mustang με κόκκινα μάτια, γνωστό και ως Blucifer, έχει δημιουργήσει μια από τις πιο τρομακτικές φήμες. Πολλοί πιστεύουν ότι αναπαριστά έναν από τους τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης, ενώ η ανατριχίλα μεγαλώνει αφού τα μάτια του φωτίζουν τη νύχτα.

Η ιστορία έγινε πιο σκοτεινή όταν το 2006 κομμάτι του αγάλματος αποκολλήθηκε και σκότωσε τον δημιουργό του, τον καλλιτέχνη Luis Jiménez.

Ερπετοειδείς, εξωγήινοι και υπόγειες στοές

Κάτω από το αεροδρόμιο υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο τούνελ. Οι λάτρεις των θεωριών υποστηρίζουν ότι εκεί κατοικούν ερπετοειδείς, εξωγήινοι ή ότι λειτουργούν μυστικά εργαστήρια της κυβέρνησης.

Στην πραγματικότητα, τα τούνελ χτίστηκαν για ένα αυτόματο σύστημα διαχείρισης αποσκευών το οποίο… δεν λειτούργησε ποτέ και έτσι εγκαταλείφθηκε. Σήμερα φιλοξενούν απλώς υγρασία, σκόνη, ποντίκια και αρκετές.... τρομακτικές ιστορίες.

Γκαργκόιλς και αρχαίοι θεοί στους διαδρόμους

Στο αεροδρόμιο υπάρχουν και γκαργκόιλς τοποθετημένα σε σημεία φύλαξης αποσκευών, κάτι που φυσικά πυροδότησε πιο… μαγικές θεωρίες. Κάποτε υπήρξε και τεράστιο άγαλμα του αρχαίου αιγυπτιακού θεού Άνουβη, κάνοντας το DIA να μοιάζει με σκηνικό από ταινία μυστηρίου.

Το αεροδρόμιο που τρολάρει τον εαυτό του

Με τόσες θεωρίες γύρω του, το αεροδρόμιο αποφάσισε να τις αγκαλιάσει. Παντού υπάρχουν χιουμοριστικές πινακίδες όπως: «Τι φτιάχνουμε πίσω από αυτόν τον τοίχο; Νέα εστιατόρια… ή μήπως κρύβουμε τους Illuminati;».

Δύο γκαργκόιλς σε μορφή ανιματρόνικ υποδέχονται τον κόσμο λέγοντας: «Καλωσορίσατε στην έδρα των Illuminati… εεε… εννοώ στο Denver International Airport!». Το αεροδρόμιο έχει δημιουργήσει ακόμη και τα «Den Files», μια παραπομπή στα X-Files, καταγράφοντας τις πιο τρελές θεωρίες του κοινού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ