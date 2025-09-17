Έρχεται το mega αεροδρόμιο του Βιετνάμ: Το μεγαλύτερο project στην Ασία (vid)

Νέο υπερπολυτελές αεροδρόμιο στο Βιετνάμ πρόκειται να ανοίξει το 2026, μετά από χρόνια κατασκευής και να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον τουρισμό της χώρας.

Το Long Thanh International Airport στο Βιετνάμ φιλοδοξεί να ανοίξει τις πόρτες του το 2026. Συχνά θεωρούμενο ως ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς, το Βιετνάμ έχει δει τη δημοτικότητά του να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Πράγματι, ο τουριστικός τομέας έχει εκτοξευθεί το 2025. Μέχρι τα μέσα του έτους, οι αφίξεις στη χώρα έφτασαν τα 10,7 εκατομμύρια, μια αύξηση 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Market Research Vietnam.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και ένα απ' τα μεγαλύτερα στον κόσμο

Το νέο αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, πρόκειται να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες και να γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Με κόστος 336 τρισεκατομμύρια VND (11 δισ. ευρώ), το έργο θα διαθέτει τρεις τερματικούς σταθμούς και τέσσερις διαδρόμους. Ο κεντρικός χώρος θα έχει γυάλινη στέγη 82 μέτρων σε σχήμα λουλουδιού λωτού.

Το νέο κτίριο, σε έκταση 50.000.000 τετραγωνικών μέτρων στο Long Thanh, αναμένεται να αντικαταστήσει το σημερινό Tan Son Nhat International Airport, με τις διεθνείς πτήσεις να μεταφέρονται εκεί. Το Tan Son Nhat θα χειρίζεται μόνο εσωτερικές και σύντομες πτήσεις.

Το νέο hub θα μπορούσε τελικά να υποδέχεται έως και 100 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο, με την πρώτη φάση να είναι περίπου 25 εκατομμύρια. Αυτό θα το καταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα hubs στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο αεροδρόμια σε Ντουμπάι και Ντάλας.

Ένας τέταρτος τερματικός σταθμός και ένας τέταρτος διάδρομος ελπίζεται να κατασκευαστούν μέχρι το 2035. Το νέο αεροδρόμιο θα μειώσει τους χρόνους μεταφοράς μεταξύ αεροδρομίων, που σήμερα μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 5 ώρες.

Η Airports Corporation of Vietnam (ACV) είναι ο κύριος φορέας ανάπτυξης του έργου. Η τοποθεσία βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πόλης Χο Τσι Μινχ.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται:

Επέκταση του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την πόλη

Νέα γραμμή μετρό

Υπερταχεία σιδηροδρομική γραμμή.

Το αεροδρόμιο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται το 2026. Οι επόμενες φάσεις θα επεκτείνουν ακόμα περισσότερο το νέο διεθνές hub, με στόχο ολοκλήρωσης το 2035.

