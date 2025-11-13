«Την γκαντεμιά μου μέσα...»: Η επική συγκέντρωση των αντιπροληπτικών στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 1971

Σε ένα σπάνιο βίντεο-ντοκουμέντο, Αθηναίες ξεσηκώνονται κατά των προλήψεων και τις «δοκιμάζουν» μπροστά στην κάμερα, αποδεικνύοντας ότι κανένας μύθος δεν έχει εξουσία πάνω στον άνθρωπο.

Στις 13 Νοεμβρίου 1971, η Αθήνα γίνεται σκηνή μιας ιδιαίτερης συγκέντρωσης: μερικές δεκάδες γυναίκες κατεβαίνουν στο δρόμο κρατώντας πλακάτ με αντιπροληπτικά συνθήματα, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ξορκίσουν τη επιρροή της... γρουσουζιάς στις ζωές των καθημερινών ανθρώπων.

Οι διαδηλώτριες περνούν επίτηδες κάτω από σκάλες, ανοίγουν ομπρέλες, σπάνε καθρέφτες, ρίχνουν αλάτι χωρίς να το «ξορκίσουν» και κάνουν μια σειρά από «απαγορευμένες» κινήσεις που θα τρόμαζαν οποιονδήποτε προληπτικό. Όλα αυτά ως δημόσια επίδειξη ότι η «δύναμη» των προλήψεων δεν έχει καμιά εξουσία επάνω τους.

Η εκδήλωση, πέρα από την ιδιορρυθμία της, αποτέλεσε σημείο καμπής: μια συλλογική δήλωση υπέρ της λογικής, της ελευθερίας και της χειραφέτησης από φόβους που για δεκαετίες καθόριζαν συμπεριφορές. Ένα μικρό, ιστορικό στιγμιότυπο αντίστασης απέναντι σε ό,τι κρατούσε την κοινωνία δέσμια, μια στιγμή όπου το χιούμορ έγινε όπλο, οι γυναίκες μπήκαν μπροστά και η Αθήνα του ’71 γέμισε για λίγα λεπτά με το θάρρος όσων δεν δέχονται να υποτάσσονται σε «κανόνες» χωρίς νόημα.

