Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

Έξι άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, ενώ οι αρχές της Κίνας προετοιμάζουν το σχέδιο επιστροφής τριών από αυτούς, που αντιμετώπισαν προβλήματα μετά από ύποπτη πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια στο διαστημόπλοιό τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής της Κίνας (CMSE) ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει εκτεταμένες δοκιμές σε μια εφεδρική κάψουλα που προορίζεται για την ασφαλή επιστροφή των τριών αστροναυτών στη Γη. «Όλες οι εργασίες προχωρούν σταθερά και σύμφωνα με το σχέδιο», τόνισε η υπηρεσία.

Ο Τιανγκόνγκ, μήκους περίπου 58 μέτρων, φιλοξενεί συνήθως ένα πλήρωμα τριών ατόμων σε εξάμηνες αποστολές. Τον Οκτώβριο έφτασε νέο πλήρωμα για να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες αστροναύτες, ωστόσο λόγω της έκτακτης κατάστασης με τα διαστημικά συντρίμμια και τα δύο πληρώματα παραμένουν στον σταθμό. Το CMSE διευκρινίζει ότι ο σταθμός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει δύο πλήρη πληρώματα ταυτόχρονα.

«Το πλήρωμα Shenzhou-20 εργάζεται και ζει κανονικά, συνεχίζοντας επιστημονικά πειράματα μαζί με το πλήρωμα Shenzhou-21», σημείωσε η κινεζική υπηρεσία.

Ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ και Σμιθσόνιαν, παρατηρεί ότι η συνύπαρξη δύο πληρωμάτων είναι περιοριστική αλλά διαχειρίσιμη: «Είναι στενόχωρο, αλλά το διάστημα είναι αρκετό για να κινηθούν οι αστροναύτες».

Σημειώνει, ωστόσο, ότι παραμένουν ασαφή τα στοιχεία για τη ζημιά που προκάλεσαν τα συντρίμμια στο Shenzhou-20. «Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μικρή τρύπα ή σοβαρή ζημιά, αν υπάρχει πτώση πίεσης ή ορατή ρωγμή», εξηγεί.

Υπάρχει η πιθανότητα το Shenzhou-21 να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή του πληρώματος του Shenzhou-20, αλλά αυτό θα αφήσει προσωρινά το πλήρωμα του Shenzhou-21 χωρίς όχημα επιστροφής. Ο ΜακΝτάουελ εκτιμά ότι η Κίνα θα εκτοξεύσει νέο σκάφος για να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή όλων των αστροναυτών. «Δεν θα άφηναν κανέναν στον διαστημικό σταθμό χωρίς τρόπο να επιστρέψει στη Γη», καταλήγει.

