Eλβετικό χωριό εναντίον Έλον Μασκ: Η εξέγερση για τον σταθμό Starlink

Στο Λέουκ της Ελβετίας, κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μεγάλου επίγειου σταθμού Starlink της SpaceX, εκφράζοντας ανησυχίες για υγεία και περιβάλλον.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στo Λέουκ, στο καντόνι του Valais, η απόφαση για την εγκατάσταση ενός μεγάλου επίγειου σταθμού του δορυφορικού δικτύου Starlink, που ανήκει στην SpaceX του Έλον Μασκ. Το έργο, το οποίο προωθείται ως μία από τις σημαντικότερες υποδομές του συστήματος στην Ευρώπη, έχει διχάσει την τοπική κοινωνία των περίπου 4.300 κατοίκων.

Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση 40 δορυφορικών κεραιών, ύψους περίπου 2,5 μέτρων η καθεμία, οι οποίες θα λειτουργούν ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των δορυφόρων σε τροχιά και των επίγειων δικτύων διαδικτύου. Η αίτηση κατασκευής κατατέθηκε στις δημοτικές αρχές από την ελβετική εταιρεία Signalhorn AG, σε χώρο όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις κεραιών ήδη από τη δεκαετία του 1970.

Η πρόταση για την αντικατάσταση μιας υφιστάμενης κατασκευής με ένα εκτεταμένο δίκτυο νέων κεραιών προκάλεσε αιφνιδιασμό σε μερίδα κατοίκων. «Σοκαριστήκαμε όταν πληροφορηθήκαμε την έκταση του έργου», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Μια οργανωμένη ομάδα πολιτών εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της στο έργο, επικαλούμενη κυρίως ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων που εκπέμπουν οι κεραίες. Οι αντιδρώντες αναφέρονται σε μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν αποκλείουν πλήρως πιθανούς κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε και πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «40 νέες δορυφορικές κεραίες: Όχι, όχι έτσι», με στόχο την αναστολή ή την επανεξέταση του σχεδίου.

Οικονομικά οφέλη ή κοινωνικό κόστος;

Από την άλλη πλευρά, δημοτικοί αξιωματούχοι και μερίδα κατοίκων αντιμετωπίζουν θετικά την επένδυση, τονίζοντας τα πιθανά οικονομικά οφέλη. Η εγκατάσταση του επίγειου σταθμού εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα της περιοχής, η οποία διαθέτει περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες πέρα από τον τουρισμό και τη γεωργία.

Οι υποστηρικτές του έργου υπογραμμίζουν επίσης ότι οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν εντός των ορίων που προβλέπει η ελβετική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ακτινοβολία.

Η απόφαση ελήφθη

Παρά τις ενστάσεις, στις 8 Δεκεμβρίου 2025 το δημοτικό συμβούλιο του Λέουκ ενέκρινε την κατασκευή του επίγειου σταθμού Starlink, απορρίπτοντας τις προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοικοι της περιοχής. Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο, η χορήγηση προσωρινής άδειας από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επικοινωνιών της Ελβετίας, η οποία επέτρεψε στη SpaceX να χρησιμοποιήσει το ραδιοφάσμα για δοκιμές και ανάπτυξη της υποδομής.

Η απόφαση μπορεί να έκλεισε το θεσμικό σκέλος της υπόθεσης, ωστόσο στο Λέουκ η συζήτηση για το αν η τεχνολογική πρόοδος συμβαδίζει με την ποιότητα ζωής παραμένει ανοιχτή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ