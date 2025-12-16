Σεφ έσωσε τη ζωή ηλικιωμένου που δεν εμφανίστηκε στο εστιατόριο μετά από 10 χρόνια

Ο Τσάρλι Χικς, πιστός πελάτης εστιατορίου της Φλόριντα για πάνω από μια δεκαετία, σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του σεφ Ντόνελ Στόλγουορθ και του προσωπικού.

Η ανησυχία ξεκίνησε όταν ο Τσάρλι Χικς, 78 ετών, δεν εμφανίστηκε στο Shrimp Basket στην Pensacola της Φλόριντα, ένα εστιατόριο που επισκεπτόταν πιστά δύο φορές την ημέρα για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Χικς είχε εθιστεί στο αγαπημένο του μενού: το μεσημέρι παραγγέλνει γκούμπο με ρύζι και κράκερ, ενώ το ίδιο ακριβώς γεύμα απολαμβάνει και το βράδυ. «Ο κ. Χικς δεν χάνει καμία μέρα», δήλωσε στο CBS News ο σεφ Ντόνελ Στόλγουορθ. «Μόλις ανοίγουμε τις πόρτες, εκείνος είναι εκεί για να μας χαιρετήσει».

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Χικς δεν εμφανίστηκε για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, το προσωπικό άρχισε να ανησυχεί. Αρχικά, τηλεφώνησαν στο σπίτι του και εκείνος απάντησε ότι ήταν άρρωστος. Η παραγγελία του παραδόθηκε στην πόρτα του, όπως ζήτησε, για να αποφευχθεί η μετάδοση της ασθένειας. Την τρίτη μέρα, όμως, οι κλήσεις δεν απαντήθηκαν - τότε η ανησυχία κορυφώθηκε.

«Ήταν τρομακτικό»

Ο σεφ Ντόνελ αποφάσισε να δράσει αμέσως. Πήγε στο διαμέρισμα του Χικς και, όταν χτύπησε την πόρτα, άκουσε μια φωνή να φωνάζει «Βοήθεια». Μπαίνοντας, βρήκε τον ηλικιωμένο ξαπλωμένο στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένο με δύο σπασμένα πλευρά και αφυδατωμένο. «Ήταν τρομακτικό», είπε ο Ντόνελ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρρωσης του Χικς στο νοσοκομείο, το προσωπικό του Shrimp Basket συνέχισε να του παραδίδει τα αγαπημένα του γεύματα δύο φορές την ημέρα. Όταν πήρε εξιτήριο, τον βοήθησαν να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα δίπλα στο εστιατόριο, ώστε να μπορούν να τον φροντίζουν καθημερινά.

Η ανιψιά του Χικς, Κριστίνα Νίπερ, τόνισε στη Pensacola News Journal ότι η δράση του σεφ και του προσωπικού «του έσωσε τη ζωή».

Ο δεσμός μεταξύ του σεφ Ντόνελ και του Χικς παραμένει ισχυρός: «Είναι αυτός ο θείος. Είναι αυτός ο παππούς. Είναι αυτός ο καλύτερος φίλος», είπε ο Ντόνελ. «Είναι όλα σε ένα».

Από τον Δεκέμβριο του 2025, ο Χικς έχει επιστρέψει στις καθημερινές του επισκέψεις στο Shrimp Basket, με την κοινότητα του εστιατορίου να γιορτάζει την επιστροφή του πιστού πελάτη και φίλου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ