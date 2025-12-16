Εκατοντάδες οδηγοί στη Ρωσία διαπίστωσαν ξαφνικά πως οι Porsche τους δεν παίρνουν μπροστά.

Παρότι η Porsche διέκοψε τις παραδόσεις και τις εμπορικές της δραστηριότητες στη Ρωσία το 2022, τα οχήματά της παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες πολυτελή αυτοκίνητα της γερμανικής εταιρείας ακινητοποιήθηκαν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Περί τα τέλη Νοεμβρίου, ρωσικά μέσα άρχισαν να καταγράφουν αναφορές από διάφορες περιοχές, όπου ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι πάρκαραν κανονικά τα αυτοκίνητά τους και το επόμενο πρωί δεν ανταποκρίνονταν, ενώ άλλοι τα άφησαν για λίγα λεπτά και δεν κατάφεραν ποτέ να τα ξαναβάλουν μπροστά.

Τι μετέτρεψε τα αυτοκίνητα σε... ακίνητα;

Ο μεγαλύτερος όμιλος αντιπροσωπειών στη Ρωσία κατέγραψε απότομη αύξηση αιτημάτων για τεχνικό έλεγχο. Οι πρώτοι διαγνωστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι το πρόβλημα σχετίζεται με το ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού οχήματος (VTS), το οποίο επικοινωνεί με δορυφόρους για την παρακολούθηση της θέσης του οχήματος.

Όταν διακόπηκε η επικοινωνία του συστήματος με τους δορυφόρους της εταιρείας, ενεργοποιήθηκε αυτόματα το immobilizer, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να «κλειδώσει» και το όχημα να μετατραπεί σε ένα... πανάκριβο διακοσμητικό.

Επηρεάζει μόνο συγκεκριμένα μοντέλα!

Το ζήτημα φαίνεται να αφορά όλα τα μοντέλα και όλους τους τύπους κινητήρων που διαθέτουν VTS, δηλαδή κάθε Porsche που έχει φτιαχτεί μετά το 2013. Όπως ανέφερε στέλεχος του τεχνικού τμήματος σε ρωσικά μέσα, οποιοδήποτε όχημα μπορεί να μπλοκαριστεί, ενώ προς το παρόν το πρόβλημα μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με επαναφορά ή αποσυναρμολόγηση της εργοστασιακής μονάδας συναγερμού.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν η διακοπή της δορυφορικής σύνδεσης έγινε σκόπιμα ή κατά λάθος. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως και καμία ομάδα χάκερ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ