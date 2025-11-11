Ξεχάστε το κλασικό βουρτσάκι τουαλέτας: Το νέο εργαλείο που διευκολύνει το καθάρισμα
Το παραδοσιακό βουρτσάκι της τουαλέτας φαίνεται πως οδεύει προς… απόσυρση, καθώς ένα νέο μοντέλο σιλικόνης κερδίζει συνεχώς έδαφος στα νοικοκυριά. Η ευελιξία, η αντοχή και η ευκολία στο ξέπλυμα το καθιστούν πιο πρακτικό από τις κλασικές πλαστικές βούρτσες, που συχνά καταλήγουν να κρατούν μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.
Η τουαλέτα, αν και από τα πιο πολυσύχναστα σημεία ενός σπιτιού, συχνά παραμελείται στον τακτικό καθαρισμό. Ωστόσο, η σωστή υγιεινή είναι απαραίτητη και η συχνότητα συντήρησης διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.
Σε σπίτια με έναν ή δύο κατοίκους, οι ειδικοί προτείνουν καθαρισμό μία φορά την εβδομάδα, με τη χρήση υγρού ή αφρώδους καθαριστικού που εφαρμόζεται ιδιαίτερα κάτω από το χείλος της λεκάνης. Σε μεγαλύτερα νοικοκυριά, ή σε χώρους όπως γραφεία, ο εβδομαδιαίος καθαρισμός δεν αρκεί: δύο με τρεις εφαρμογές την εβδομάδα θεωρούνται ιδανικές για να αποφεύγεται η συγκέντρωση αλάτων και βακτηρίων.
Εκτός από τις εβδομαδιαίες εργασίες, μια γρήγορη καθημερινή φροντίδα -καθάρισμα καπακιού, βάσης και κουμπιού με απολυμαντικό πανί- βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας και στην αποτροπή οσμών.
Στα βασικά εργαλεία καθαρισμού συγκαταλέγονται γάντια, πανιά μικροϊνών και, φυσικά, η βούρτσα τουαλέτας. Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρείες προωθούν ένα νέο σετ σιλικονούχων βουρτσών, με τιμή προσιτή για όλους (σχεδόν 2,50 ευρώ). Η σιλικόνη δεν συγκρατεί βρωμιά, πλένεται εύκολα και αντέχει περισσότερο στον χρόνο, γεγονός που εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά εγκαταλείπουν τις κλασικές βούρτσες.