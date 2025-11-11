Ξεχάστε το κλασικό βουρτσάκι τουαλέτας: Το νέο εργαλείο που διευκολύνει το καθάρισμα

Οι παραδοσιακές βούρτσες τουαλέτας δίνουν τη θέση τους σε νέα μοντέλα σιλικόνης, πιο υγιεινά και ανθεκτικά. Πώς βοηθούν στη σωστή καθαριότητα.

Το παραδοσιακό βουρτσάκι της τουαλέτας φαίνεται πως οδεύει προς… απόσυρση, καθώς ένα νέο μοντέλο σιλικόνης κερδίζει συνεχώς έδαφος στα νοικοκυριά. Η ευελιξία, η αντοχή και η ευκολία στο ξέπλυμα το καθιστούν πιο πρακτικό από τις κλασικές πλαστικές βούρτσες, που συχνά καταλήγουν να κρατούν μικρόβια και δυσάρεστες οσμές.

Η τουαλέτα, αν και από τα πιο πολυσύχναστα σημεία ενός σπιτιού, συχνά παραμελείται στον τακτικό καθαρισμό. Ωστόσο, η σωστή υγιεινή είναι απαραίτητη και η συχνότητα συντήρησης διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.

Σε σπίτια με έναν ή δύο κατοίκους, οι ειδικοί προτείνουν καθαρισμό μία φορά την εβδομάδα, με τη χρήση υγρού ή αφρώδους καθαριστικού που εφαρμόζεται ιδιαίτερα κάτω από το χείλος της λεκάνης. Σε μεγαλύτερα νοικοκυριά, ή σε χώρους όπως γραφεία, ο εβδομαδιαίος καθαρισμός δεν αρκεί: δύο με τρεις εφαρμογές την εβδομάδα θεωρούνται ιδανικές για να αποφεύγεται η συγκέντρωση αλάτων και βακτηρίων.

Εκτός από τις εβδομαδιαίες εργασίες, μια γρήγορη καθημερινή φροντίδα -καθάρισμα καπακιού, βάσης και κουμπιού με απολυμαντικό πανί- βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας και στην αποτροπή οσμών.

Στα βασικά εργαλεία καθαρισμού συγκαταλέγονται γάντια, πανιά μικροϊνών και, φυσικά, η βούρτσα τουαλέτας. Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρείες προωθούν ένα νέο σετ σιλικονούχων βουρτσών, με τιμή προσιτή για όλους (σχεδόν 2,50 ευρώ). Η σιλικόνη δεν συγκρατεί βρωμιά, πλένεται εύκολα και αντέχει περισσότερο στον χρόνο, γεγονός που εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά εγκαταλείπουν τις κλασικές βούρτσες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ