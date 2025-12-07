Επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ. Κυψέλης: Ζημιές στο φυλάκιο

Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης έκαναν άγνωστοι το απόγευμα της Κυριακής (07/12).

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 20:00, ομάδα 10-15 ατόμων προσέγγισε το κτίριο και εκτόξευσε 3-4 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι δράστες αποχώρησαν άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση, βάζοντας φωτιές σε κάδους.

Δείτε τα βίντεο στο reader.gr