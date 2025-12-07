Εξάρχεια: Συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά τα χθεσινά επεισόδια

Ξανά στο δρόμο για τον Γρηγορόπουλο και συγκεκριμένα στο μνημείο του στα Εξάρχεια βρίσκεται πλήθος ατόμων μετά τα χθεσινά επεισόδια στην πορεία μνήμης του.

Συγκέντρωση πραγματοποιείται το απόγευμα της Κυριακής (07/12) στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, ως αντίδραση στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής πορείας μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Η περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια βρίσκεται ήδη υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται σε δρόμους περιμετρικά της πλατείας και του μνημείου.

Παρά την ένταση που επικράτησε χθες, μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει ήρεμη, αν και παρατηρείται συνεχής αύξηση του κόσμου που συγκεντρώνεται στο σημείο.

