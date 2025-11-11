Η χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει την πρωτεύουσά της: Η πόλη που κατέρρευσε από την ίδια της την ανάπτυξη (vid)

Η Τεχεράνη ασφυκτιά από τον υπερπληθυσμό, τη ρύπανση και τη λειψυδρία. Ο πρόεδρος του Ιράν προτείνει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στη νότια ακτή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αμφιβολίες.

Η Τεχεράνη, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει φτάσει στα όριά της. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη, τονίζοντας πως η μεταφορά της πρωτεύουσας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά «εντολή επιβίωσης».

«Η Τεχεράνη έχει επεκταθεί και υπερφορτωθεί. Τα υπόγεια ύδατα έχουν εξαντληθεί, μεταφέρουμε νερό από άλλες περιοχές και ακόμη δεν επαρκεί. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντική βιωσιμότητα;», ανέφερε.

Το σχέδιο του προέδρου για το Ιράν: Μια νέα πρωτεύουσα στον νότο

Ο Πεζεσκιάν προτείνει τη δημιουργία μιας νέας πρωτεύουσας στη νότια παράκτια λωρίδα του Μακράν, στον Κόλπο του Ομάν, μια περιοχή αραιοκατοικημένη αλλά με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και στρατηγική πρόσβαση σε θαλάσσιες οδούς.

Η περιοχή θεωρείται γεωπολιτικά σημαντική, όμως η οικονομική αδυναμία και οι διεθνείς κυρώσεις του Ιράν κάνουν το εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο.

Οι έντονες αντιδράσεις: «Η ιδέα βασίζεται σε λάθος υπόθεση»

Πολλοί επιστήμονες και πολεοδόμοι θεωρούν το σχέδιο ανεφάρμοστο και ανέφικτο. Ο Αλί Μπεϊτολάχι, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Δρόμων και Αστικής Ανάπτυξης, προειδοποιεί: «Η ιδέα βασίζεται σε λάθος υπόθεση, δηλαδή στο ότι η αλλαγή τοποθεσίας θα λύσει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των κατοίκων θα μείνει και νέοι άνθρωποι θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν».

Επιπλέον, επισημαίνει πως η μεταφορά δεν θα εξαλείψει βασικά ζητήματα όπως η καθίζηση του εδάφους, η ρύπανση ή ο σεισμικός κίνδυνος.

Πολλοί κάτοικοι της Τεχεράνης θεωρούν τη μεταφορά ουτοπική λύση σε προβλήματα που προκαλούνται από χρόνια κακοδιαχείριση. Η Μαχλά, μία φοιτήτρια πανεπιστημίου, δηλώνει: «Ποιο είναι το νόημα της μετεγκατάστασης; Θα εξαφανιστούν τα προβλήματα; Αντί να ξοδεύουν δισεκατομμύρια για μια νέα πόλη, ας επενδύσουν στη βελτίωση της Τεχεράνης».

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη της περιοχής Μακράν απαιτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον και όχι απλώς στη μεταφορά υπουργείων. Όπως τονίζει ο Μπεϊτολάχι: «Αν δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης, οι άνθρωποι θα θελήσουν να πάνε εκεί οικειοθελώς. Η λύση δεν είναι να φύγουμε από την Τεχεράνη, αλλά να την κάνουμε ξανά κατοικήσιμη».

Μαθήματα από άλλες χώρες

Η Βραζιλία, το Καζακστάν και πρόσφατα η Ινδονησία έχουν μεταφέρει τις πρωτεύουσές τους, όμως τέτοιου είδους έργα απαιτούν τεράστιους πόρους και δεκαετίες σχεδιασμού.

Η Ινδονησία, που μεταφέρει την πρωτεύουσά της από την Τζακάρτα στη Νουσάνταρα, αντιμετωπίζει ήδη καθυστερήσεις και κοινωνικές αντιδράσεις, που θα αργήσουν να λυθούν ή, ακόμα χειρότερα, δεν θα λυθούν ποτέ.

