Τι σημαίνει αν στολίζεις το δέντρο πριν καλά-καλά φύγει ο Νοέμβρης

Η πρόωρη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση λειτουργεί σαν φυσικό αντικαταθλιπτικό, λένε οι ειδικοί.

Πριν προλάβεις να μαζέψεις τις κολοκύθες του Halloween (ποτέ, κανείς, να σου και τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν στο σαλόνι. Στο Spotify, η Mariah Carey έχει ήδη αρχίσει να ουρλιάζει το «All I Want for Christmas Is You», και κάπου ανάμεσά τους, είσαι κι εσύ: ο τύπος που στις 8 Νοεμβρίου έχει δέντρο στολισμένο, κάλτσες κρεμασμένες στο τζάκι και έχει κάνει ήδη προπαραγγελία για μελομακάρονα.

Αν σε κράζουν οι φίλοι σου ότι είσαι υπερβολικός, πες τους να πάνε να διαβάσουν λίγη ψυχολογία. Σύμφωνα με τον ψυχαναλυτή Steve McKeown, όσοι στολίζουν νωρίς δεν είναι απλώς ενθουσιώδεις, είναι πιο ευτυχισμένοι. Γιατί; Επειδή, λέει, οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις λειτουργούν σαν μια… μηχανή του χρόνου. Σε γυρίζουν πίσω σε μια εποχή που το μόνο σου άγχος ήταν αν θα σου πάρουν ποδήλατο ή p̶l̶a̶y̶m̶o̶b̶i̶l playstation.

«Στολίζω νωρίς, άρα υπάρχω»

Ο McKeown εξηγεί ότι η πρόωρη διακόσμηση ενεργοποιεί αναμνήσεις από την παιδική ηλικία, εκείνες τις «ζεστές» στιγμές που ένιωθες ασφάλεια, χαρά και μπόλικη προσμονή. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο, μόλις πέσει η θερμοκρασία κάτω από 20°C, πιάνεις το κουτί με τα στολίδια λες και είναι ιεροτελεστία.

Δεν πρόκειται για ψυχαναγκασμό, αλλά για θεραπεία. Οι άλλοι πάνε γυμναστήριο, εσύ κρεμάς μπάλες. Ουσιαστικά, δίνεις στον εγκέφαλό σου μικρές δόσεις ντοπαμίνης σε μορφή γιρλάντας.

Ο στολισμός ως ψυχολογικό antistress

Η ψυχολογία των χρωμάτων λέει πως το κόκκινο διεγείρει ενέργεια και πάθος, το πράσινο φέρνει ισορροπία, και το χρυσό φωνάζει «είμαι καλά και έχω λεφτά, έστω και για λίγο». Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, λένε οι ειδικοί, συνδέεται με την ανάγκη για σταθερότητα σε έναν κόσμο που τρέχει πιο γρήγορα και από τον τάρανδο του Άη Βασίλη.

Κι αν νομίζεις ότι είσαι μόνος, κάνε μια βόλτα στα social: κάθε χρόνο θα δεις ψηφιακές αψιμαχίες για τον τίτλο του «πιο πρώιμου στολιστή. Άλλοι το λένε υπερβολή. Οι ψυχολόγοι το λένε πρόωρη χαρά.

Η Mariah... ήξερε

Όταν η Mariah Carey ανεβάζει το πρώτο «It’s time» βίντεο, κάτι μέσα σου ξυπνάει. Είναι η επίσημη άδεια να χαρείς λίγο χωρίς ενοχές. Μεταξύ μας, αν τα λαμπάκια και τα στολίδια σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα, γιατί να περιμένεις τον Δεκέμβρη;

Οπότε, ναι, αν έχεις ήδη δέντρο στο σαλόνι και παίζεις Last Christmas στο repeat, μην απολογείσαι. Δεν είσαι τρελός. Είσαι απλώς ψυχολογικά προετοιμασμένος για μπουστάρισμα ευτυχίας!

