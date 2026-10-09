H γειτονιά της Αθήνας όπου δημιουργείται το νέο hip στέκι της πόλης

Επιμέλεια:  Newsroom
H γειτονιά της Αθήνας όπου δημιουργείται το νέο hip στέκι της πόλης
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Μια μικρή πλατεία γεμίζει με γεύσεις από παλιά, κλασική ελληνική κουζίνα και ριζίτικο καφενείο και αλλάζει τον χάρτη εξόδων μας.

Αρκετές είναι οι urban περιοχές της Αθήνας που έζησαν τη γαστρονομική τους άνοδο σταδιακά και δεν κατάφεραν να βάλουν ένα φρένο, ώστε να μην μπουκώσουν από επαναλαμβανόμενες προτάσεις και συνηθισμένα μοτίβα.

Είναι αλήθεια ότι οι κλασικές hipster γειτονιές -στην προσπάθεια τους να καρπωθούν το hit- σταμάτησαν να έχουν χαρακτήρα και έγιναν πιο mainstream σπρώχνοντας τον κόσμο τους σε νέες αναζητήσεις.

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