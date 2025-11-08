Ο Απόστολος Γκλέτσος ξέσπασε στη Σίσσυ Χρηστίδου: «Μου στήσατε παγίδα, δεν είναι συμπεριφορά αυτή!» (vid)

Χαμός επικράτησε το πρωί στο Mega, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ξέσπασε on air, κατηγορώντας τους συντελεστές της εκπομπής ότι δεν τήρησαν τη συμφωνία τους.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε ζωντανά στην πρωινή εκπομπή του Mega, «Χαμογέλα και Πάλι» για να μιλήσει σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες για τους αστυνομικούς.

Όταν, όμως, προβλήθηκε ένα βίντεο με τη Σοφία Μουτίδου, ο γνωστός ηθοποιός αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ήταν να συζητήσουν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Έξαλλος ο Γκλέτσος: «Μου στήσατε παγίδα!»

Σε υψηλούς τόνους, ο Γκλέτσος είπε στη Σίσσυ Χρηστίδου: «Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και μου κάνετε αυτή την παγίδα. Έχουμε μιλήσει με τη Βένια Καραγιάννη κι έχουμε κανονίσει κάτι, ότι θα μιλήσω για το θέμα με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή».

Η παρουσιάστρια απάντησε on air, υπερασπιζόμενη την ομάδα της: «Η Βένια μού λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε! Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς».

Η ένταση συνεχίστηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να ζητά να παρέμβει η αρχισυντάκτρια της εκπομπής: «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα και να πούμε τι ακριβώς έχουμε συζητήσει. Βγες στον αέρα Βένια να μιλήσουμε! Είπαμε ότι θα δούμε μαζί το βίντεο που αφορά στους αστυνομικούς».

Ενώ κατέληξε: «Ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια».

Το απόσπασμα της έντασης αρχίζει από το 6:40 του βίντεο:

