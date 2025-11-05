Οι αστυνομικοί καταδίωξαν αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού και τρελάθηκαν με την τελική του ταχύτητα (vid)

Η τρέλα με τα ηλεκτρικά πατίνια δεν επικρατεί μόνο στους ελληνικούς δρόμους αλλά και σε χώρες με υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας.

Στην Ελλάδα η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χλμ/ώρα. Στην Ελβετία είναι ακόμα χαμηλότερη, στα 20 χλμ/ώρα. Ταχύτητες όμως που συχνά ξεπερνούν οι αναβάτες τους.

Πριν λίγες ημέρες η αστυνομία στη Ζυρίχη προσπάθησε να ελέγξει έναν άνδρα, ο οποίος κινείτο με το ηλεκτρικό του πατίνι ξεκάθαρα πολύ πάνω από το όριο. Όταν εκείνος δεν σταμάτησε, άρχισε η καταδίωξη. Λίγο μετά, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τραμ. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως συνελήφθη.

Οι Ελβετοί αστυνομικοί έλεγξαν στο τμήμα την μέγιστη ταχύτητα του ηλεκτρικού πατινιού, η οποία - όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο που ανέβασαν στα social media - άγγιξε τα 110 χλμ/ώρα! Πέντε φορές πάνω από το όριο...