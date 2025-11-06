Κόντρες με 250 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό με μοτοσικλέτες 200+ ίππων (vid)

Οι δύο νεαροί έκαναν σούζες στην Αττική Οδό και ανέβασαν τα... κατορθώματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την ΟΕΠΤΑ, προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο ανδρών, 27 και 21 ετών, οι οποίοι εμφανίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό.

Οι δύο νέοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με μοτοσικλέτες 200+ ίππων και ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

Ειδικότερα, οι ανωτέρω οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς, ενώ στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσυκλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο. Πρόκειται για την BMW M 1000 XR, η ισχύς της οποίας ξεπερνά τους 200 ίππους, ενώ πιάνει ταχύτητες έως 275 χλμ/ώρα.

Κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη έτερο άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Το... αμαρτωλό παρελθόν τους

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες.