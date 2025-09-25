Πήρε πρωτοβουλία για τους παραβάτες του ορίου ταχύτητας: Τιμωρούσε με αυγά τα οχήματα (vid)

Μία τιμωρία αλλιώτικη απ' τις άλλες επέλεξε ένας κάτοικος για διερχόμενα οχήματα που ξεπερνούσαν το όριο ταχύτητας έξω από σχολείο.

Τα όρια ταχύτητας αποτελούν βασικό κομμάτι του ΚΟΚ για την ασφάλεια πεζών και οδηγών. Στην Ελλάδα, οι κυρώσεις είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν πρόστιμα από 150 έως 2.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση διπλώματος, ανάλογα με την παράβαση.

Ωστόσο, η έλλειψη επαρκούς ελέγχου σε ορισμένες περιοχές αφήνει περιθώρια παραβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας πολίτης αποφάσισε να δράσει μόνος του...

Αυγά αντί για πρόστιμα: Τι έκανε κάτοικος για να «τιμωρήσει» τους παραβάτες

Σε viral βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ένας απλός κάτοικος μετρούσε με ραντάρ χειρός την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων έξω από σχολείο. Όσοι ξεπερνούσαν το όριο των 20 χλμ./ώρα, έτρωγαν απευθείας ένα αυγό στο αυτοκίνητό τους.

Η «τιμωρία» αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό σε κάποιους χρήστες, οι οποίοι θεώρησαν ότι με χιούμορ μπορεί να περάσει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας.

Διχάστηκαν τα social media με την πρωτοβουλία του κατοίκου

Άλλοι όμως κατηγόρησαν τον άνδρα ότι υπερέβαλε, αφού η σήμανση του 20 αφορούσε μόνο ώρες λειτουργίας σχολείου. Όταν δεν υπήρχαν μαθητές, πολλοί υποστήριξαν ότι η ενέργεια έγινε περισσότερο για προβολή παρά για ουσιαστική πρόληψη.

Παρά τις αντιδράσεις, το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, ανοίγοντας συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια και την τήρηση των ορίων ταχύτητας κοντά σε σχολεία.

