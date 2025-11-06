Έζησε 2 μήνες στο απόλυτο σκοτάδι: Το πείραμα του Γάλλου επιστήμονα που άλλαξε όσα ξέρουμε για τον χρόνο (vid)

Το 1962, ένας Γάλλος επιστήμονας κατέβηκε μόνος σε ένα σπήλαιο των Άλπεων για δύο μήνες, κόβοντας κάθε επαφή με τον χρόνο. Το απίστευτο, αυτό, πείραμά κατάφερε να αλλάξει την επιστήμη του χρόνου.

Το καλοκαίρι του 1962, ο 23χρονος Γάλλος γεωλόγος Μισέλ Σιφρ αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα παράτολμο πείραμα. Ο σκοπός ήταν να ζήσει απομονωμένος σε σπήλαιο, χωρίς ρολόι και επαφή με τον έξω κόσμο, για περισσότερο από δύο μήνες.

Επέλεξε ένα σημείο 150 μέτρα κάτω από το όρος Scarasson, στις Λιγουρικές Άλπεις, ώστε να μην έχει καμία επαφή με τα φυσικά σημάδια του χρόνου, ούτε δηλαδή τον ήλιο, ούτε το φεγγάρι, ούτε τους διάφορους ήχους ζωής στην επιφάνεια.

Γιατί μπήκε στο σπήλαιο; Τι ήθελε να πετύχει με το πείραμα ο Γάλλος επιστήμονας

Αρχικά, ο Σιφρ σκόπευε να περάσει 15 ημέρες σε έναν παγετώνα. Όμως, επηρεασμένος από την κούρσα του διαστήματος που είχε μόλις ξεκινήσει, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι πιο ακραίο.

Ήθελε να ανακαλύψει πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα χωρίς φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας, ένα φαινόμενο κρίσιμο για την κατανόηση των επιπτώσεων της ζωής στο διάστημα.

Όπως δήλωσε χρόνια αργότερα: «Ήθελα να ζήσω σαν ζώο, χωρίς ρολόι, στο σκοτάδι, χωρίς να γνωρίζω την ώρα».

Η ζωή μέσα στο σπήλαιο: Πως περνούσε η ώρα

Χωρίς καμία αίσθηση του χρόνου, ο Σιφρ έτρωγε όταν πεινούσε και κοιμόταν όταν κουραζόταν. Είχε επικοινωνία μόνο μονής κατεύθυνσης με μια ομάδα επιστημόνων έξω από το σπήλαιο, τους οποίους καλούσε όταν ξυπνούσε, όταν έτρωγε και πριν κοιμηθεί, χωρίς να επιτρέπεται να μάθει τι ώρα ήταν.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, κατέγραφε τον παλμό του, έκανε ψυχολογικά τεστ και μετρούσε το χρόνο αριθμώντας ως το 120, κάτι που θα έπρεπε να διαρκεί δύο λεπτά, αλλά για εκείνον διαρκούσε πέντε. Τις υπόλοιπες ώρες διάβαζε, έγραφε και σημείωνε τα δεδομένα της εμπειρίας του.

Η επιστροφή στο... φως: Τα συμπεράσματα του πειράματος

Ο Σιφρ μπήκε στο σπήλαιο στις 16 Ιουλίου 1962 και βγήκε στις 14 Σεπτεμβρίου. Όταν του είπαν πως είχαν περάσει δύο μήνες, πίστευε πως ήταν μόνο 20 Αυγούστου, νόμιζε δηλαδή ότι είχε ζήσει κάτω από τη γη μόνο έναν μήνα.

Το πείραμα φανέρωσε πως το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου προσαρμόζεται σε έναν κύκλο 24 ωρών και 30 λεπτών, ενώ σε άλλες παρόμοιες έρευνες οι κύκλοι έφταναν και τις 48 ώρες.

Τα ευρήματα τράβηξαν το ενδιαφέρον του γαλλικού στρατού και της NASA, που ήθελαν να μάθουν πώς μπορεί να παραταθεί η εγρήγορση ή να αντιμετωπιστεί η απομόνωση στο διάστημα.

