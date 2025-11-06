Το Boeing 737 δεν είναι πλέον το δημοφιλέστερο αεροπλάνο στον κόσμο: Αυτό το αεροσκάφος ανέβηκε πρώτο (vid)

Μετά από δεκαετίες κυριαρχίας του Boeing 737, αυτό είναι το αεροσκάφος που αναδεικνύεται πλέον το πιο δημοφιλές παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ πωλήσεων.

Από τη δεκαετία του 1960, το Boeing 737 υπήρξε συνώνυμο των αεροπορικών ταξιδιών, κυρίως μικρών αποστάσεων. Χιλιάδες ήταν οι οικογένειες που είχαν απογειωθεί μαζί του και το εδραίωσαν στην κορυφή του πιο δημοφιλούς αεροπλάνου στον κόσμο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αυτό άλλαξε. Η ευρωπαϊκή εταιρεία Airbus κατάφερε να το «ρίξει» απ' την κορυφή και πλέον το A320 δεσπόζει μόνο του, ξεπερνώντας το 737 σε πωλήσεις, αλλά και σε παραδόσεις.

Οι πωλήσεις που έφεραν το Α320 στην κορυφή: Η καινοτομία που... απογείωσε την εταιρεία

Όπως αναφέρει το Business Insider, η χαμηλού κόστους εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας ήταν αυτή που έσπασε το ρεκόρ με την τελευταία της παραγγελία A320. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις του μοντέλου A320 έφτασαν τα 12.260 αεροσκάφη, ξεπερνώντας τα 12.259 Boeing 737, που έχουν παραδοθεί απ' το 1967 και μετά από 60 χρόνια έχουμε άλλη κορυφή.

Η Airbus ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με στόχο να προσφέρει ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στις αμερικανικές αεροπορικές βιομηχανίες. Το πρώτο της αεροσκάφος, το A300B1, πέταξε το 1972, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη του A320, που παρουσιάστηκε το 1987 με την επαναστατική τεχνολογία fly-by-wire, ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που αντικατέστησε τα μηχανικά χειριστήρια.

Η καινοτομία αυτή έκανε το A320 πιο ελαφρύ, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό, ενώ το 2014 παρουσιάστηκε η έκδοση A320neo, με κινητήρες που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου κατά 15%.

Τι συνέβη στο Boeing 737 και έπεσε απ' την κορυφή

Η πρόσφατη πτώση του Boeing στη δεύτερη θέση σχετίζεται και με τα σοβαρά περιστατικά που σημάδεψαν το μοντέλο 737 Max. Το αεροσκάφος βρέθηκε στο επίκεντρο τραγωδιών όπως το δυστύχημα της Lion Air το 2018 και το δυστύχημα της Ethiopian Airlines το 2019, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 300 ανθρώπους.

Το 2024, ένα νέο περιστατικό σε πτήση της Alaska Airlines, όπου αποκολλήθηκε το κάλυμμα της πόρτας, έφερε πάλι στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του μοντέλου.

Αυτά τα γεγονότα (κυρίως) οδήγησαν πολλές αεροπορικές εταιρείες να στραφούν στην Airbus ως πιο αξιόπιστη επιλογή.

