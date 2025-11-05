Πιλότος είδε φίδι 15 μέτρων στα δάση του Κονγκό: «Μπορούσε να με καταπιεί με μία χαψιά» (vid)

Υπάρχει πιθανότητα φίδι μήκους 15 μέτρων να παραμονεύει στα δάση της Κεντρικής Αφρικής; Η ιστορία ενός Βέλγου πιλότου αναζωπυρώνει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θρύλους της κρυπτοζωολογίας.

Το 1980, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mysterious World» του Άρθουρ Κλαρκ, ο συνταγματάρχης της Βελγικής Αεροπορίας Ρεμί Βαν Λίρντε περιέγραψε μια εμπειρία που έμελλε να μείνει στην ιστορία και να δημιουργήσει έναν νέο μύθο στα αφρικανικά δάση.

Κατά τη διάρκεια πτήσης του το μακρινό 1959, πάνω από την επαρχία Κατάνγκα, στο τότε βελγικό Κονγκό, ισχυρίστηκε πως είδε ένα φίδι τεραστίων διαστάσεων, χρώματος πράσινο-καφέ, με σώμα που θύμιζε τεθωρακισμένο όχημα.

Η μαρτυρία του Βέλγου συνταγματάρχη για το φίδι-τέρας του Κονγκό: «Μπορούσε να με καταπιεί με μία χαψιά»

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το φίδι βρισκόταν σε μια μεγάλη, ακαθόριστη έκταση γης και καθώς το ελικόπτερό του πλησίασε σε απόσταση περί των 9 μέτρων, το ερπετό σήκωσε τον θεόρατο λαιμό του σχεδόν 3 μέτρα ψηλά, όντας έτοιμο να επιτεθεί.

Όπως αποκαλύπτει: «Το κεφάλι του έμοιαζε με μεγάλο άλογο και είχε περίπου 60 εκατοστά πλάτος και σχεδόν ένα μέτρο μήκος. Αν ήμουν στο πεδίο του, είμαι βέβαιος πως θα μου είχε επιτεθεί. Θα μπορούσε άνετα να καταπιεί άνθρωπο με μία χαψιά».

Η φωτογραφία που «γέννησε» τον θρύλο του φιδιού

Ο συνταγματάρχης κατάφερε να τραβήξει μία ασπρόμαυρη, αλλά κάπως θολή φωτογραφία του «τέρατος». Η εικόνα δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα σε διάφορα ντοκιμαντέρ και φόρουμ, πυροδοτώντας θεωρίες για ένα άγνωστο είδος φιδιού που ζει στα βάθη του Κονγκό.

Τι υποστηρίζει η επιστήμη για την πιθανότητα ύπαρξης του φιδιού;

Αν και ο Βαν Λίρντε θεωρείται αξιόπιστος στρατιωτικός, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει την υπόθεση λίγο διαφορετικά.

Είναι γνωστό, πως το μεγαλύτερο γνωστό φίδι της περιοχής είναι ο Αφρικανικός Πύθωνας, που φτάνει συνήθως τα 3-6 μέτρα μήκος. Δεν υπάρχει καμία - μα καμία - καταγεγραμμένη περίπτωση δείγματος που να ξεπερνά αυτόν τον αριθμό, πόσο μάλλον τα 15 μέτρα.

Για να σταθεί επιστημονικά ένας τέτοιος ισχυρισμός, θα απαιτούνταν σαφή στοιχεία, κάτι που η μαρτυρία του Βαν Λίρντε δεν προσφέρει. Το μόνο που υπάρχει είναι μία θολή φωτογραφία, που δεν μπορεί να σταθεί.

Ο άλλος θρύλος απ' τα δάση του Κονγκό: Το Mokele-mbembe

Η ιστορία του γίγας-φιδιού δεν είναι η μόνη που βγήκε απ' τα πυκνά δάση του Κονγκό. Εξίσου διάσημος είναι ο θρύλος του Mokele-mbembe, ενός υποτιθέμενου ερπετού που λεγόταν πως θυμίζει δεινόσαυρο με μακρύ λαιμό.

Ορισμένοι πιστεύουν πως πρόκειται για ζωντανό απόγονο των σαυρόποδων που επιβίωσε της καταστροφής πριν 66 εκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες, ωστόσο, θεωρούν πως πρόκειται μάλλον για ελέφαντες ή ρινόκερους που, πίσω από την ομίχλη και τη βλάστηση, που δίνουν την ψευδαίσθηση ενός «προϊστορικού τέρατος».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ