Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις για να μην είσαι αδιάβαστος στο Tik Tok

Τα videos των Τσιγγάνων στο Tik Tok είναι πολύ δημοφιλή και στο Gazzetta Plus ετοιμάσαμε το... λεξιλόγιο που καλείσαι να ξέρεις για να απολαμβάνεις περισσότερο το εν λόγω περιεχόμενο.

Χορός, χρώμα, ελευθερία... Οι Τσιγγάνοι ή οι Ρομά έχουν το αδέσμευτο στο αίμα τους. Αθίγγανοι, δηλαδή «ανέγγιχτοι». Από τις ρίζες τους, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι το άπιαστο. Κάτι που δύσκολα καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι.

Μέσα από τα videos τους στο Tik Tok ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία τους.

Λέξεις όπως το «σαβιλό» και το «τσαβό» αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού και... αναζήτησης στο Google. Στο Gazzetta Plus σάς βρήκαμε μερικές λέξεις / εκφράσεις για να γίνει πιο κατανοητό σ' εσάς το υλικό που απολαμβάνετε.

Σαβιλό: Τι έγινε

Τσαβό: Αγόρι

Τσάη: Κορίτσι

Άκατε: εδώ / σ' αυτό το μέρος

Μπουτ σουκάρ γιακά: Εχεις ωραία μάτια

Μπουτ σουκάρ τσαβό: Είσαι ωραίο αγόρι

Μπουτ σουκάρ: Είσαι ωραία

Σαν μπουτ σουκάρ: Είσαι πολύ όμορφη

Ι τι μαγκάβα του ή Μάκε γκάβα τουτ: Σε αγαπώ

Αχ ντέβλα μου: Αχ Θεέ μου

Ντιβές: Μέρα

Αέρ: Όχι

Σο αβελά: Ό,τι να 'ναι

Γκανίκι: Κορίτσι

Κολησαβά τουέι: Κόλλησα μαζί σου

Μαγκάφ τε ντικχάφ τουτ: Θέλω να σε δω

Μεράφ τουκέ: Πεθαίνω για εσένα

Κχελάφ: Χορεύω

Ντικέλα: Κοίτα

Ντελίνος: Τρελός

Ντιλνός: Χαζός

Πιλάν: Πίνετε