Η Χρυσή Λεκάνη του Maurizio Cattelan σε δημοπρασία: Πρόκληση με τιμή εκκίνησης τα 10 εκατ. δολάρια

Ο Maurizio Cattelan, ο... προκλητικός καλλιτέχνης που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν πούλησε μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο για 6 εκατ. ευρώ, επιστρέφει με μια νέα -και κυριολεκτικά χρυσή- πρόκληση. Στις 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ABC News, βγάζει σε δημοπρασία χρυσές τουαλέτες υπογεγραμμένες από τον ίδιο, με αρχική τιμή τα 10 εκατ. δολάρια.

Ο Cattelan χρησιμοποιεί και πάλι το χιούμορ για να σχολιάσει τον παραλογισμό της χλιδής μέσα από ένα απολύτως καθημερινό αντικείμενο. «Είτε τρώω ένα γεύμα 200 δολαρίων, είτε ένα χοτ ντογκ των 2 δολαρίων, το αποτέλεσμα στο μπάνιο παραμένει το ίδιο», δήλωσε στο ABC, συνοψίζοντας το σκεπτικό πίσω από το έργο.

Maurizio Cattelan’s ‘America’ is coming to auction at #SothebysNewYork this November—and for the first time ever, bids will open at the price of the object’s weight in gold on the day of the sale. pic.twitter.com/29Twj8UnwQ — Sotheby's (@Sothebys) October 31, 2025

Δύο εκδοχές που εξαφανίστηκαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης δημιουργεί τέτοιες τουαλέτες. Δύο προηγούμενες εκδοχές είχαν παρουσιαστεί στο Guggenheim της Νέας Υόρκης το 2016 και αργότερα στο Blenheim Palace το 2019 - και οι δύο, ωστόσο, εκλάπησαν. Η αστυνομία είχε τότε αναφέρει πως η αφαίρεση της τουαλέτας, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τις σωληνώσεις του κτιρίου, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πλημμύρες. Παρά τις συλλήψεις δύο υπόπτων, το έργο δεν βρέθηκε ποτέ και θεωρείται πιθανό να το έλιωσαν και να το πούλησαν ως πολύτιμο μέταλλο.

Η νέα δημοπρασία

Η νέα αμερικανική εκδοχή θα εκτεθεί από τις 8 Νοεμβρίου, όμως αυτή τη φορά το κοινό δεν θα έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει. Ο David Galperin, διευθυντής του τμήματος σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, σημειώνει πως το έργο «έχει μεγάλη αξία, σε αντίθεση με τα περισσότερα έργα τέχνης», τονίζοντας ότι το ζήτημα της σχέσης μεταξύ υλικού κόστους και καλλιτεχνικής ιδέας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης.

Μένει να φανεί αν η χρυσή τουαλέτα θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Cattelan, ο οποίος το 2016 είχε πουλήσει ένα γλυπτό που απεικόνιζε τον Αδόλφο Χίτλερ γονατιστό σε προσευχή για 17 εκατ. δολάρια.

