Η μπανάνα των 6,2 εκατομμυρίων φαγώθηκε από τον αγοραστή της (vid)

Το διάσημο έργο τέχνης με την μπανάνα στον τοίχο πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία για πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια και λίγο αργότερα φαγώθηκε.

Ένα αμφιλεγόμενο έργο τέχνης με τίτλο «Comedian» είχε προκαλέσει έναν μικρό... χαμό στα social media. Επρόκειτο για μια μπανάνα που ήταν κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, η οποία πωλήθηκε τελικά σε δημοπρασία αντί του ποσού των 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων.



Το έργο του Maurizio Cattelan δίχασε τους λάτρεις της ελεύθερης τέχνης και τους κριτικούς όταν έκανε το ντεμπούτο του στην έκθεση Art Basel Miami Beach το 2019, και έκτοτε αποσύρθηκε δύο φορές από τις εκθέσεις.

Τελικά πριν από μερικές μέρες, ένας σινοαμερικανός επιχειρηματίας, ο Justin Sun δαπάντησε το ποσό των 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων για να κάνει δικό του έργο. Λίγο αργότερα, ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron, τήρησε την υπόσχεσή του και έφαγε την μπανάνα, παρουσία δημοσιογράφων και κόσμου.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες», δήλωσε μετά την πρώτη μπουκιά. «Είναι αληθινά πολύ καλή», υπογράμμισε.

Justin Sun ate a $6.2 million banana.



Earlier this month, @justinsuntron spent $6.2 million at a Sotheby’s auction to acquire Maurizio Cattelan’s iconic artwork Comedian. Today, he hosted a party where he publicly ate the banana. Meanwhile, the meme coin $Ban, inspired by… pic.twitter.com/LtZTBtTF4Z