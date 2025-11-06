Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου θύματος να «γαζώνει» από ψηλά με Καλάσνικοφ

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου είχε ένα βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στην επιφάνεια.

Σε οπτικό υλικό, που καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο στα Βορίζια της Κρήτης, διακρίνεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη -ενός εκ των θυμάτων του μακελειού- να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Την ώρα της καταγραφής φαίνεται να ρίχνει τουλάχιστον δύο διακεκομμένες ριπές, συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.

Πιθανότατα ένα από αυτά τα πυρά και να προκάλεσε τον θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Δίπλα του φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί να ταυτοποιήσει, ώστε να εντοπίσει και τη δική του εμπλοκή στο περιστατικό.

Το βίντεο αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την Αστυνομία, καθώς, σε συνδυασμό με καταθέσεις μαρτύρων, οδήγησε στην ταυτοποίηση του 43χρονου ως του ατόμου που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ.

Το οπτικό υλικό θεωρείται το κλειδί που έριξε φως στην υπόθεση και οδήγησε τις αρχές στη σύλληψη του βασικού υπόπτου για το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε τα Βορίζια.

Αναζητείται ένα ακόμα άτομο, συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, εκτός από τον 43χρονο αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό. Συγκριμένα, η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο, πιθανότατα από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό συνεχίζοντας την έρευνα μετά και τα όσα εντοπίστηκαν κοντά σε υπαίθρια ιδιοκτησία του 43χρονου. Στη σπηλιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα, όπλο και φυσίγγια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ