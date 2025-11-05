Ο λόγος για τον οποίο όλα τα αεροσκάφη της Boeing ξεκινούν και τελειώνουν με τον αριθμό «7» (vid)

Τα αεροσκάφη Boeing αποτελούν μία απ' τις δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές επιλογές εδώ και δεκαετίες, με τον αριθμό «7» να κυριαρχεί στην αρχή και το τέλος κάθε ονόματος.

Από τη δεκαετία του 1950, τα αεροσκάφη Boeing έχουν γίνει συνώνυμα των αερομεταφορών. Πολύς είναι ο κόσμος που τα επιλέγει για πιο ασφαλέστερη και ήρεμη πτήση.

Το πρώτο Jetliner, το Boeing 707, ήταν το πρώτο αεριωθούμενο αεροπλάνο που λανσαρίστηκε από την εταιρεία και έθεσε τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην εμπορική αεροπλοΐα.

Το μοτίβο με τον αριθμό «7»: Γιατί τα Boeing ξεκινούν πάντα με αυτόν στο όνομά τους...

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των 727, 737, 747 και πάει λέγοντας, φτάνοντας μέχρι και το Boeing 787. Όλα με ένα κοινό χαρακτηριστικό, τα ονόματά τους ξεκινούν και τελειώνουν με τον αριθμό «7».

Η όλη εξήγηση βρίσκεται στη λογική ακολουθία που χρησιμοποίησε η Boeing για τα... προϊόντα της. Σύμφωνα με το Simple Flying, ο αριθμός 100 χρησιμοποιήθηκε για τα πρώτα μοντέλα και τα διπλάνα που λειτουργούσαν τη δεκαετία του '20, ενώ ο αριθμός 200 προοριζόταν για αεροσκάφη μονής πτέρυγας (μονοπλάνα).

Οι αριθμοί 300 και 400 χρησιμοποιούνταν για εμπορικά αεροπλάνα με έλικα (ελικοφόρα), ενώ το 500 για αεροσκάφη με κινητήρες turbo (στροβιλοκινητήρες). Τέλος, ο αριθμός 600 ταυτίστηκε με τους πυραύλους και άλλα στρατιωτικά συστήματα. Ο αριθμός 800 δεν χρησιμοποιείται, προς το παρόν, και ο αριθμός 900 είναι για σκάφη.

Όλη αυτή η αριθμητική ακολουθία άφησε το 700 κενό και το... καβάτζωσε η Boeing. Παρεμπιπτόντως, το πρωτότυπο μοντέλο, Boeing 367-80, αποτέλεσε τη βάση για τα 700s.

...και γιατί καταλήγουν με τον αριθμό «7»

Ούτε η επιλογή να τελειώνουν τα μοντέλα με τον αριθμό «7» δεν είναι τυχαία. Είναι μία απόφαση του μάρκετινγκ της εταιρείας, αφού το 7 στην αρχή και το 7 στο τέλος δημιουργούν μια συμμετρία και είναι πιο ευχάριστο οπτικοακουστικά.

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο επιτυχημένο που η εταιρεία συνέχισε την παράδοση και έβγαλε τα ακόλουθα μοντέλα: 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 και 787. Το πιο συνηθισμένο απ' αυτά, το Boeing 737, έχει υποστεί αρκετές υπο-παραλλαγές, με το νεότερο να είναι το 777X.

Και ο κωδικός «πελατών» στο όνομα του μοντέλου

Αρκετά μοντέλα έχουν πλέον σταματήσει να παράγονται, συμπεριλαμβανομένων των 707, 717, 727, 747 και 757.

Επίσης, έχουν προστεθεί κι οι κωδικοί πελατών στο τέλος του μοντέλου μεταξύ 1956 και 2016 και αναφέρουν την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το αεροπλάνο. Για παράδειγμα, ένα Boeing 747-438 αναφέρεται σε αεροπλάνο που εκμεταλλεύεται η Qantas, με το 38 να συνεπάγεται στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός «4» στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στο αεροσκάφος που διαδέχθηκε άλλες παραλλαγές του 747.

Μετά από δεκαετίες εξελίξεων και νέων αεροσκαφών, ο αριθμός 797 είναι ακόμα διαθέσιμος και είναι ο τελευταίος της ακολουθίας. Υπήρξαν φήμες για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Boeing.

