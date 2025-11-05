Βορίζια: Η στιγμή της απίστευτης επίθεσης στον οπερατέρ του MEGA - Τον έριξαν στο χώμα (vid)

Απίστευτες εικόνες έξω από το ξενοδοχείο όπου κρυβόταν ο ένας εκ των κατηγορούμενων. Άνδρας επιτέθηκε στον οπερατέρ του MEGA που ασχολείται με την υπόθεση.

Επίθεση δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρήτη το συνεργείο του Live News και συγκεκριμένα ο οπερατέρ Θοδωρής Ρωμανέας.

Ο εικονολήπτης βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο όπου είχε βρει καταφύγιο ο 19χρονος, μετά το μακελειό στα Βορίζια και εντελώς απρόκλητα, εμφανίζεται ένας άνδρας ο οποίος προσπαθεί να του αρπάξει την κάμερα και στην προσπάθειά του αυτή ρίχνει εν τέλει τον οπερατέρ στο χώμα.

Η περιγραφή του Νίκου Ευαγγελάτου

«Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, με την οποία επικοινωνήσαμε, μας είπε να πάμε εκεί. Έτσι μετέβη η Ελευθερία Σπυράκη με το συνεργείο του Mega και τον εικονολήπτη Θοδωρή Ρωμανέα, για να καταγράψουν πλάνα τα οποία στη συνέχεια μας έστειλε η Ελευθερία. Τότε, πετάχτηκε μέσα από το ξενοδοχείο ο άνδρας που βλέπετε στα πλάνα και επιτέθηκε με αυτόν τον τρόπο στον εικονολήπτη, ο οποίος βρισκόταν εκεί έπειτα από υπόδειξη της ιδιοκτήτριας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής.

Δείτε τα πλάνα από την επίθεση στον οπερατέρ του Live News:

Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών το περασμένο Σάββατο, αφού σε σπήλια που βρίσκεται σε κτήμα ιδιοκτησίας του στην περιοχή των Βοριζίων Ηρακλείου, όπου συνέβη το μακελειό, βρέθηκε μια καραμπίνα, φυσίγγια αλλά και σφαίρες από 9αρι περίστροφο.

Ο 43χρονος πλέον κατηγορείται για οπλοκατοχή αλλά και για τη συμμετοχή του στο αιματηρό επεισόδιο. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για τη ζωοκλοπή για την οποία έχει φυλακιστεί συγγενής του 38χρονους Φανούρη Καργάκη, πριν μερικούς μήνες, αλλά δεν είχε φυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν της ζωή τους ο 39χρονος συγγενής του και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

