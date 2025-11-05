Πριν 20 χρόνια η Κίνα «φύτεψε» σταθμούς Μετρό στο πουθενά: Σήμερα άπαντες «προσκυνούν» την ιδιοφυή αυτή ιδεά!

Δύο δεκαετίες μετά, η Κίνα δικαιώνεται πανηγυρικά για την πιο αμφιλεγόμενη πολεοδομική της απόφαση.

Πίσω στα τέλη των 2000s, κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ εικόνες που έμοιαζαν με σκηνές από δυστοπική ταινία. Και όμως ήταν αληθινές: ολοκαίνουριοι σταθμοί Μετρό με κυλιόμενες σκάλες και πινακίδες… στη μέση του τίποτα. Χωράφια, ζιζάνια, και μια έξοδος Μετρό να οδηγεί στο κενό.

Ο υπόλοιπος κόσμος το είδε ως παράνοια ή τουλάχιστον ως σπατάλη. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε χρόνια μετά, οι Κινέζοι ήξεραν ακριβώς τι έκαναν.

Το Μετρό που φύτεψε πόλεις

Δύο δεκαετίες αργότερα, εκεί όπου κάποτε υπήρχε χώμα και σιωπή, τώρα υπάρχουν λεωφόροι, ουρανοξύστες και ζωή. Το βίντεο που έγινε viral δείχνει τις ίδιες περιοχές-φαντάσματα γεμάτες κίνηση και φώτα. Και όλα αυτά χτίστηκαν γύρω από τους σταθμούς Μετρό που τότε κορόιδευαν οι Δυτικοί. Η λογική ήταν απλή, αλλά επαναστατική: το Μετρό δεν χτίζεται επειδή υπάρχει πόλη. Χτίζεται για να δημιουργήσει πόλη.

Η πιο γνωστή περίπτωση είναι το Caojiawan, στην Τσονγκτσίνγκ. Κάποτε έμοιαζε ανέκδοτο, σήμερα είναι μια ολόκληρη συνοικία γεμάτη σπίτια, μαγαζιά και ζωή. Το ίδιο συνέβη σε Lanzhou New Area και Xiongan, που μεταμορφώθηκαν από ανύπαρκτες πόλεις σε πραγματικά κέντρα ανάπτυξης.

Το Μετρό δεν κάνει λάθος

Βέβαια, το σχέδιο δεν ήταν χωρίς κόστος. Οι τοπικές αρχές βούλιαξαν στα χρέη, ενώ πολλοί ειδικοί προειδοποιούσαν ότι το δίκτυο μεγάλωνε πιο γρήγορα από όσο μπορούσε να το στηρίξει η ζήτηση. Το Πεκίνο τελικά έβαλε φρένο στις υπερβολές, περιορίζοντας τις εγκρίσεις και προωθώντας λεωφορειακές γραμμές όπου είχε περισσότερο νόημα.

Και φυσικά, υπήρχαν κι αστοχίες: σταθμοί με μία είσοδο, κακοσχεδιασμένες ανταποκρίσεις και προβλήματα ασφαλείας που φάνηκαν σε πλημμύρες όπως εκείνη της Zhengzhou. Ακόμα κι έτσι, όμως, το αποτέλεσμα είναι αδιαμφισβήτητο: αυτό που κάποτε φαινόταν σαν τρέλα, σήμερα είναι στρατηγική ιδιοφυΐα οικιστικής ανάπτυξης.

Η Κίνα απέδειξε πως όταν έχεις όραμα για το πού θα φτάσει η πόλη σου, χτίζεις πρώτα τις ράγες. Άνθρωποι και σπίτια ακολουθούν από μόνα τους.

