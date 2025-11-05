Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για το τέλος του κόσμου: Η Γη θα καταστραφεί από τον Ήλιο (vid)

Από τις προβλέψεις για το τέλος της ανθρωπότητας, θα λέγαμε πως αυτή η θεωρία είναι κάτι το διαφορετικό, αλλά και πιο περίπλοκο.

Ερευνητές από το University College London και το University of Warwick προειδοποιούν ότι, όταν ο Ήλιος κάψει και το τελευταίο του απόθεμα υδρογόνου, θα αρχίσει να διογκώνεται 200 φορές περισσότερο από το σημερινό του μέγεθος.

Σε αυτό το στάδιο, γνωστό ως «κόκκινος γίγαντας», οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η Γη θα... καταπιεί απόλυτα το αστέρι που κάποτε της έδωσε ζωή ή θα διαλυθεί από τις ισχυρές παλιρροϊκές δυνάμεις.

Ο θάνατος των πλανητών

«Όπως η Σελήνη δημιουργεί παλίρροιες στη Γη, έτσι και οι πλανήτες τραβούν τα άστρα τους», εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης Dr. Edward Bryant. Καθώς το αστέρι διογκώνεται, η βαρυτική αλληλεπίδραση εντείνεται, κάνοντας τον πλανήτη να επιβραδύνει και να πλησιάζει προς το εσωτερικό του άστρου, μέχρι να καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στη Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ανέλυσε σχεδόν μισό εκατομμύριο άστρα που βρίσκονται ήδη σε αυτό το στάδιο ζωής. Οι επιστήμονες εντόπισαν 130 πλανήτες κοντά σε τέτοια άστρα, πολλοί από τους οποίους εξαφανίζονται όσο το άστρο «γερνάει».

Και τι θα γίνει με τη Γη;

Αν και ο Ήλιος πιθανότατα θα καταπιεί τον Ερμή και την Αφροδίτη, δεν είναι βέβαιο αν θα φτάσει και τη Γη. Αλλά ακόμη κι αν επιζήσει, η ζωή επάνω της δεν θα το κάνει. «Η θερμότητα και η ακτινοβολία θα είναι τόσο έντονες που θα εξαφανίσουν την ατμόσφαιρα και θα βράσουν τους ωκεανούς», λέει ο Bryant. Η Γη θα μετατραπεί σε ένα καυτό, άδειο κουφάρι χωρίς ίχνος ζωής.

Η μελέτη καταλήγει ότι αυτή η μοίρα περιμένει όλα τα πλανητικά συστήματα όταν τα άστρα τους περάσουν στο στάδιο του κόκκινου γίγαντα. Όπως λέει ο Dr. Vincent Van Eylen: «Όταν έρθει αυτή η στιγμή, είναι πιθανό πως ούτε η Γη θα καταφέρει να σωθεί».

