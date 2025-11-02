No Nut November: Γιατρός καταρρίπτει τους μύθους του πιο ανυπόφορου challenge (vid)

Κάθε Νοέμβριο χιλιάδες άνδρες συμμετέχουν στο No Nut November, τη viral πρόκληση αποχής από το σεξ και τον αυνανισμό. Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν πως οι «υποτιθέμενες» ωφέλειες δεν έχουν επιστημονική βάση.

Το No Nut November είναι μια διαδικτυακή πρόκληση όπου οι συμμετέχοντες απέχουν από τον αυνανισμό και τη σεξουαλική δραστηριότητα για 30 ημέρες, σε ένδειξη «πειθαρχίας και αυτοελέγχου».

Παρότι ξεκίνησε ως αστεία πρόκληση στο Reddit, σήμερα συμμετέχουν χιλιάδες άνδρες παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ότι η αποχή μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια, την ψυχική συγκέντρωση, τη σωματική απόδοση και ακόμη και την ποιότητα του σπέρματος.

Οι «ωφέλειες» του NNN: Γιατί δεν στέκουν επιστημονικά

Ωστόσο, οι γιατροί διαφωνούν και μάλιστα προειδοποιούν για πιθανούς σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους. Πολλοί πιστεύουν ότι η αποχή για έναν μήνα μπορεί να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τον ύπνο, να αυξήσει την τεστοστερόνη και να ενισχύσει την αυτοπειθαρχία.

Όμως, σύμφωνα με ειδικούς, δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν αυτές τις θεωρίες. Η Dr. Anne Truong, γνωστή για τις μελέτες της στη σεξουαλική υγεία των ανδρών, δήλωσε ότι τα περισσότερα από αυτά τα «οφέλη» είναι απλοί μύθοι του διαδικτύου.

Οι μύθοι που καταρρίπτουν οι γιατροί για το NNN

Μύθος Νο1: Η αποχή αυξάνει την τεστοστερόνη

Η Dr. Truong τονίζει ότι η τεστοστερόνη δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από την αποχή. Οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις που καταγράφονται σε κάποιες μελέτες είναι παροδικές και αμελητέες.

Μύθος No2: Blue balls

Η Dr. Rena Malik, ουρολόγος, εξηγεί ότι η πίεση που νιώθουν ορισμένοι άνδρες στην περιοχή της λεκάνης δεν οφείλεται στη συσσώρευση σπέρματος, αλλά σε παροδική συμφόρηση. Η ενόχληση υποχωρεί φυσιολογικά.

Μύθος Νο3: Η αποχή μειώνει την παραγωγή σπέρματος

Η παραγωγή σπέρματος είναι συνεχής διαδικασία. Όπως λέει η Truong: «Το σώμα σας δεν σταματά να παράγει σπέρμα, απλώς το αποθηκεύει».

Μύθος Νο4: Αν δεν εκσπερματώνεις, θα έχεις νυχτερινές εκσπερματώσεις και ονειρώξεις

«Οι "υγρές ονειρώξεις" είναι πολύ συχνές στην εφηβεία, αλλά όχι στους ενήλικες άνδρες», εξηγεί η ειδικός. Η ιδέα ότι «το σώμα ξεσπάει» μέσω του ύπνου δεν έχει επιστημονική βάση.

Οι κίνδυνοι της αποχής: Γιατί είναι εξαιρετικά επίφοβο το NNN

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη αποχή μπορεί να προκαλέσει ένταση και δυσφορία στη λεκάνη σε συνδυασμό με αυξημένο στρες ή ευερεθιστότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχλήσεις στους όρχεις.

Αντί για ολική αποχή, η Dr. Malik προτείνει μια πιο ρεαλιστική εναλλακτική, το λεγόμενο «NoFap Challenge», στο οποίο κάποιος αποφεύγει την πορνογραφία, όχι απαραίτητα την εκσπερμάτωση κι έχει ως στόχο υγιέστερες σεξουαλικές συνήθειες.

