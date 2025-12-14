Μελέτη σε άτομα ηλικίας 25 έως 75 ετών αποκαλύπτει ότι η γήρανση δεν εξελίσσεται σταδιακά, αλλά επιταχύνεται απότομα σε δύο συγκεκριμένες ηλικίες.

Ομάδα επιστημόνων που μελέτησε άτομα ηλικίας από 25 έως 75 ετών αποκάλυψε τα δύο ακριβή σημεία στη μετέπειτα ζωή όπου η διαδικασία της γήρανσης αρχίζει πραγματικά να επιταχύνεται.

Προφανώς, μερικές από τις πιο δραματικές αλλαγές συμβαίνουν κατά την παιδική ηλικία, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια το σώμα μεταμορφώνεται ριζικά. Ωστόσο, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν και στις επόμενες δεκαετίες της ζωής, ο οργανισμός αρχίζει σταδιακά να δείχνει τα σημάδια της φθοράς.

Οι δύο ηλικίες-ορόσημο για τη γήρανση: 44 και 60 ετών

Σύμφωνα με τα ευρήματα, γύρω στην ηλικία των 44 ετών και ξανά κοντά στα 60, το σώμα «γερνά» πιο έντονα και απότομα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πρώτη σημαντική αύξηση στη γήρανση εμφανίζεται στα 44, γεγονός που εξέπληξε τους επιστήμονες. Αρχικά, υπέθεταν ότι θα αφορούσε κυρίως τις γυναίκες και θα σχετιζόταν με την περιεμμηνόπαυση. Ωστόσο, η ίδια απότομη αλλαγή παρατηρήθηκε και στους άνδρες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν μόρια στο αίμα, στο δέρμα και στα κόπρανα, προκειμένου να δουν πώς μεταβάλλονται με την ηλικία. Από τα περίπου 135.000 μόρια που εξετάστηκαν, τα περισσότερα παρουσίασαν δύο έντονες αλλαγές αντί για μια σταδιακή εξέλιξη.

Ο Dr. Xiaotao Shen από το Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης δήλωσε: «Αυτό υποδηλώνει ότι, παρότι η εμμηνόπαυση ή η περιεμμηνόπαυση μπορεί να συμβάλλουν στις αλλαγές που παρατηρούνται στις γυναίκες γύρω στα 40, υπάρχουν και άλλοι, πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και τα δύο φύλα».

Τι αλλάζει στα 44 και τι στα 60

Οι αλλαγές στα 44 συνδέθηκαν κυρίως με καρδιαγγειακά νοσήματα και τον τρόπο που ο οργανισμός μεταβολίζει την καφεΐνη, το αλκοόλ και τα λιπίδια (λίπη).

Στα 60, οι μεταβολές αφορούσαν το ανοσοποιητικό σύστημα, τα νεφρά και τον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Και στις δύο ηλικίες, επηρεάστηκαν μόρια που σχετίζονται με τη γήρανση του δέρματος και των μυών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ίσως υπάρχει και τρίτο «κύμα» γήρανσης γύρω στα 78 έτη, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό να μετρηθεί, καθώς οι μεγαλύτεροι συμμετέχοντες ήταν 75 ετών

«Δεν αλλάζουμε απλώς σταδιακά με τον χρόνο. Υπάρχουν πραγματικά δραματικές αλλαγές. Τα μέσα της δεκαετίας των 40 και οι αρχές των 60 είναι περίοδοι έντονης μεταβολής, ανεξάρτητα από το είδος των μορίων που εξετάζουμε», δήλωσε ο καθηγητής Michael Snyder του Πανεπιστημίου Stanford.

