Αυτό το είδος γυμναστικής θεωρείται απαραίτητο για την ενδυνάμωση του κορμού μας, ωστόσο οι περισσότεροι το σνομπάρουν.

Με την πάροδο των χρόνων, όλο και πληθαίνουν οι τρόποι προπόνησης και τα είδη γυμναστικής που μπορεί κανείς να εντάξει στην καθημερινότητά του. Η επιστήμη προχωρά, η φυσική αγωγή εξελίσσεται και οι πρακτικές εμπλουτίζονται.

Συνεπώς, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αδράνεια. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η γυμναστική είναι επιτακτική ανάγκη να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού ωφελεί το σώμα μας και την ψυχική υγεία μας σε βαθμό, που ούτε μπορούμε να φανταστούμε.

Σύμφωνα με ειδικούς φυσικής αγωγής και υγείας, οι άνθρωποι τείνουμε να επικεντρωνόμαστε στην εκγύμναση συγκεκριμένων σημείων του σώματός μας, όπως οι κοιλιακοί, τα χέρια ή οι γλουτοί, αφήνοντας κάποιες μυϊκές ομάδες «παραμονεμένες».

