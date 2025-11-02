Η Ισπανία κατασκευάζει την υψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης αψηφώντας τα όρια της μηχανικής (vid)

Η Σεβίλλη ετοιμάζεται για ένα τεχνικό θαύμα, αφού επρόκειτο να κατασκευάσει την υψηλότερη γέφυρα στην Ευρώπη, επιτρέποντας τη διέλευση τεράστιων πλοίων από τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Ισπανίας ενέκρινε την κατασκευή της γέφυρας SE-40 στη Σεβίλλη, με τις εργασίες να είναι προγραμματισμένες για το 2026.

Η μεγαλεπήβολη αυτή υποδομή θα ενώνει τις περιοχές Dos Hermanas (A-4 Sur) με Palomares και Coria del Río (A-8058), διασχίζοντας τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, το σημαντικότερο υδάτινο κανάλι της Ανδαλουσίας.

Η πιο ψηλή γέφυρα της Ευρώπης

Η πολύπλοκη μηχανική πρόκληση του έργου σχετίζεται με το ύψος του καταστρώματος που απαιτεί η Λιμενική Αρχή της Σεβίλλης. Για να μην επηρεαστεί η λειτουργία του λιμανιού, η κάθετη απόσταση από το νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 70,8 μέτρα, σχεδόν το ύψος μιας 25ώροφης πολυκατοικίας.

Αυτό καθιστά τη SE-40 την πιο ψηλή γέφυρα της Ευρώπης και την τέταρτη πιο ψηλή στον κόσμο, ως προς το ύψος του κατστρώματος.

Γιατί χρειάζεται να είναι τόσο ψηλή η γέφυρα της Σεβίλλης;

Η Σεβίλλη διαθέτει ένα ποτάμι-λιμάνι που εξακολουθεί να δέχεται μεγάλα εμπορικά πλοία. Η νέα γέφυρα θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευσή τους χωρίς εμπόδια, εξασφαλίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα του Γουαδαλκιβίρ θα παραμείνει πλήρως λειτουργική.

Το έργο συνδυάζει «αισθητική τόλμη» και «τεχνολογική ακρίβεια», σύμφωνα με τεχνικούς του Υπουργείου.

🚗 Η γέφυρα SE-40 είναι κρίσιμος κρίκος του κυκλικού αυτοκινητόδρομου της Σεβίλλης

Η γέφυρα SE-40 αποτελεί μέρος του περιφερειακού δακτυλίου ταχείας κυκλοφορίας που περιβάλλει τη Σεβίλλη, συνολικού μήκους 77,6 χιλιομέτρων.

Σκοπός της κατασκευής είναι να αποσυμφορήσει την κίνηση στις νότιες εισόδους της πόλης, να βελτιώσει τη διασύνδεση των βιομηχανικών περιοχών και να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο θα αποτελέσει ορόσημο της σύγχρονης ευρωπαϊκής μηχανικής, ένα σύμβολο τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης για την Ισπανία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ