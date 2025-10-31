Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

Η Ρωσία συσσωρεύει χρυσό αξίας 142 δισ. δολαρίων σε δύο χρόνια, ακολουθώντας στρατηγική που προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Πώς ο Πούτιν μετατρέπει τον χρυσό σε όπλο οικονομικής αντοχής.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η Ρωσία έχει προσθέσει στα θησαυροφυλάκιά της χρυσό αξίας 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στις δυτικές οικονομίες.

Αν ο χρυσός είναι το απόλυτο σύμβολο ασφάλειας και σταθερότητας, τότε η Μόσχα δείχνει να τον χρησιμοποιεί ως ασπίδα επιβίωσης απέναντι στις κυρώσεις που εξακολουθούν να την πιέζουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC), η Ρωσία κατέχει πλέον 2.326,5 τόνους χρυσού. Ο αριθμός από μόνος του εντυπωσιάζει - αλλά το πραγματικό μήνυμα κρύβεται πίσω από τη σκοπιμότητα: η ενίσχυση των αποθεμάτων λειτουργεί ως αντίβαρο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου το δολάριο εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Κίνα, που ξεπερνά τους 3.500 τόνους, μειώνοντας την έκθεσή της στα αμερικανικά ομόλογα. Η νέα αυτή «συμμαχία του χρυσού» δημιουργεί ένα διαφορετικό οικονομικό τοπίο - λιγότερο εξαρτημένο από τη Δύση και περισσότερο προσανατολισμένο στην αυτάρκεια.

Για τη Ρωσία, η στρατηγική αυτή δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι πολιτική δήλωση: το Κρεμλίνο δείχνει ότι, παρά τις κυρώσεις και την απομόνωση, διαθέτει τα μέσα να ενισχύσει το νόμισμά του και να διατηρήσει την επιρροή του.

Η Δύση, παρακολουθώντας τη Μόσχα να «γεμίζει» τα θησαυροφυλάκια της, αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να αποδειχθεί πιο ισχυρό όπλο από οποιοδήποτε εμπάργκο.

