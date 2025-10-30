Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα: Κι όμως στη Νότια Κορέα βρήκαν το πιο απίθανο «άθλημα»

Μπορείς να μείνεις ακίνητος, χωρίς κινητό, χωρίς σκέψεις, για 90 λεπτά; Στη Νότια Κορέα, αυτό δεν είναι τεμπελιά, είναι άθλημα.

Κάθε χρόνο, στις όχθες του ποταμού Han στη Σεούλ, εκατοντάδες άνθρωποι απλώνουν τα yoga mats τους και απλώς κάθονται. Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει κοινό που φωνάζει, δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο ησυχία και 90 λεπτά για να αποδείξεις ότι μπορείς να αντέξεις στο απόλυτο τίποτα.

Καλώς ήρθες στο Space-Out Competition, ένα από τα πιο παράδοξα και συναρπαστικά events του σύγχρονου κόσμου: έναν διαγωνισμό όπου νικά όποιος μπορεί να παραμείνει πιο ήρεμος, πιο ήσυχος και πιο «αποσυνδεδεμένος» απ’ όλους.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2014, όταν η visual artist Woopsyang υπέστη σοβαρό burnout και συνειδητοποίησε πως ακόμα και το να «μην κάνει τίποτα» την έκανε να νιώθει ενοχές. Έτσι δημιούργησε έναν δημόσιο διαγωνισμό που αντιστρέφει τους κανόνες: αντί να ανταγωνίζεσαι για να κάνεις περισσότερα, διαγωνίζεσαι για να κάνεις λιγότερα. Από τότε, το event έχει γίνει πολιτιστικό φαινόμενο στην Κορέα, προσελκύοντας χιλιάδες αιτήσεις κάθε χρόνο, από μαθητές μέχρι Ολυμπιονίκες, που διψούν για λίγη ηρεμία σε μια κοινωνία που δεν σταματά ποτέ.

Στο Space-Out Competition, απαγορεύεται να μιλήσεις, να κοιτάξεις το κινητό σου ή να αποκοιμηθείς. Οι συμμετέχοντες φορούν καρδιοπαλμογράφους, ώστε να καταγράφεται η «ηρεμία» τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ το κοινό ψηφίζει ποιος φαίνεται πιο... γαλήνιος. Ο φετινός νικητής, ο 36χρονος επιχειρηματίας και indie punk μουσικός Byung-jin Park, αποκάλυψε τη «στρατηγική» του: αργή αναπνοή, εστίαση σε ένα σημείο και απελευθέρωση κάθε σκέψης. «Κάποια στιγμή ένιωσα σαν να είχε εξαφανιστεί το σώμα μου», είπε στο National Geographic μετά τη νίκη του.

Μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά το να «χαζεύεις» δεν είναι χάσιμο χρόνου. Οι νευροεπιστήμονες μιλούν για το λεγόμενο default mode network του εγκεφάλου, ένα σύστημα που ενεργοποιείται όταν δεν κάνουμε τίποτα συγκεκριμένο και που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα, την επεξεργασία συναισθημάτων και τη λύση προβλημάτων.

Με άλλα λόγια, όταν «αποσυνδεόμαστε», ο εγκέφαλός μας βρίσκει χώρο για να συνθέσει ιδέες, να χαλαρώσει και να επαναφορτιστεί. Σε μια εποχή που η παραγωγικότητα έχει γίνει εμμονή, η Νότια Κορέα έρχεται να αντιστρέψει τους κανόνες.