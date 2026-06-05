Επιτέλους τεράστιες αυξήσεις μισθών, αλλά μόνο για ιερείς: «Μπόνους» έως και 95% με το άρθρο 56
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Τις ανοδικές αλλαγές που πολλοί βιοπαλαιστές εργαζόμενοι θα ήθελαν να δουν στις αποδοχές τους, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδώσει αντ' αυτού στους παπάδες.
ις ανοδικές αλλαγές που πολλοί βιοπαλαιστές εργαζόμενοι θα ήθελαν να δουν στις αποδοχές τους, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδώσει αντ' αυτού στα ανώτατα κλιμάκια του ελληνικού κλήρου, με αυξήσεις που αγγίζουν το 95%.
Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, οι αλλαγές συμπεριλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, και αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Μητροπολίτες και τους Τιτουλάριους Μητροπολίτες της Εκκλησίας.
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