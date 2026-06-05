Αγία Παρασκευή: Από τη δολοφονία στην αυτοκτονία -Το χρονικό μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελλάδα
Η υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή από τον εραστή της πρώην συζύγου της, με την οποία είχε αποκτήσει δίδυμα παιδιά, είχε συγκλονίσει τη χώρα. Σήμερα έπεσε η αυλαία της οικογενειακής τραγωδίας με την αυτοκτονία της 40χρονης που είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι.
Δεν επρόκειτο για ένα έγκλημα που «γεννήθηκε» εν μία νυκτί, αλλά για μια ποινική υπόθεση με πολλές παραμέτρους. Μια σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια παιδιών, οικονομικές αντιπαραθέσεις, προσωπικές συγκρούσεις, κι εν τέλει ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, που οδήγησε σε φυλακίσεις, αυτοκτονία και μια διαλυμένη οικογένεια.
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