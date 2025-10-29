Γιατί οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο ψηλότεροι από τις γυναίκες : Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανισότητα (vid)

Οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο 13 εκατοστά ψηλότεροι απ' τις γυναίκες, διαφορά που αποδίδεται κυρίως στις ορμόνες και στα γονίδια του φύλου που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Ωστόσο, όσο κι αν η επιστήμη έχει ψάξει να βρει το ακριβές γενετικό «μυστικό» πίσω απ' αυτή την ανισότητα, δεν έχει καταφέρει να το βρει.

Όλοι γνωρίζουμε πως οι ανδρικές ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο μετά την εφηβεία. Αυτό που δε γνωρίζουμε είναι πως αλληλεπιδρούν αυτές οι ορμόνες με τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη.

Δύο πρόσφατες μελέτες επικεντρώθηκαν στο γονίδιο SHOX, που βρίσκεται και στα δύο φυλετικά χρωμοσώματα (X&Y), κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει και στα δύο φύλα. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως εκφράζεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα στους άνδρες.

Το γονίδιο SHOX: Αυτή είναι η αιτία που οι άνδρες είναι ψηλότεροι απ' τις γυναίκες;

Με απλά λόγια, το γονίδιο υπάρχει και στις γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο «ενεργό» στους άνδρες, κάτι που εξηγεί γιατί είναι κατά μέσο όρο ψηλότεροι απ' τις γυναίκες.

Σε ανάλυση δεδομένων από περίπου 1 εκατ. άτομα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ένα επιπλέον χρωμόσωμα Y σχετιζόταν με 3,1 εκ. παραπάνω ύψος, ενώ ένα επιπλέον χρωμόσωμα X έδινε μόλις 1,2 εκ.

Επειδή το SHOX είναι το μόνο γονίδιο ανάπτυξης που βρίσκεται σε αυτά τα χρωμοσώματα, η διαφορά φαίνεται να οφείλεται στην εντονότερη δράση του στο ανδρικό φύλο. Ακόμη, μεταλλάξεις στο SHOX οδηγούν δε δραματική μείωση ύψους, μεγαλύτερη όμως στους άνδρες (έως και 18,6 εκ.) απ' ότι στις γυναίκες (έως και 8,9 εκ.).

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι το SHOX παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του ύψους ενηλίκων, αν και πιθανότατα δεν είναι το μοναδικό γονίδιο που σχετίζεται με αυτό: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι άγνωστα ακόμη γονίδια ή RNA στο Χ και Υ χρωμόσωμα συμβάλλουν επίσης στη διαφορά ύψους μεταξύ των φύλων», σημειώνουν οι συγγραφείς

