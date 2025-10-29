Αυτές είναι οι πιο φιλικές πόλεις του κόσμου: Εκτός 20άδας η Αθήνα

Ποια πόλη του κόσμου θα σε κάνει να νιώσεις αμέσως «ντόπιος»; Νέα μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει πού θα σε υποδεχτούν με το πιο ζεστό χαμόγελο.

Πόσο συχνά χαμογελάς σε έναν άγνωστο στον δρόμο; Πόσο συχνά τυχαίνει να βοηθήσεις κάποιον που θα σου κάνει μια απλή ερώτηση; Όσο κι αν δεν το πιστεύεις, αυτές οι μικρές κινηήσεις είναι που καθορίζουν πόσο «ζεστός» και φιλικός σου φαίνεται ένας προορισμός.

Το περιοδικό Time Out, λοιπόν, αποφάσισε να ρωτήσει πάνω από 18.000 κατοίκους σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, πόσο φιλική και φιλόξενη είναι η πόλη τους. Τα αποτελέσματα δεν αποκάλυψαν μόνο ποια είναι τα πιο ευχάριστα μέρη για να ζεις, αλλά και εκείνα όπου ένα απλό «γεια» μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Και ο μεγάλος νικητής; Το Πόρτο της Πορτογαλίας! Ένα εντυπωσιακό 85% των ντόπιων δήλωσε ότι οι κάτοικοι είναι ευγενικοί και καλοσυνάτοι, κάνοντάς το την πιο φιλική πόλη στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πόρτο μαζεύει βραβεία σαν συλλεκτικά pins. Μια πόλη όμορφη, ευτυχισμένη και με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις «κάπως δικός τους» από την πρώτη μέρα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου το 71% των κατοίκων πιστεύει ότι η πόλη του είναι αρκετά.. welcoming. Ζέστη, tapas, χαμόγελα, ένα τρίπτυχο που δύσκολα αντιστέκεσαι. Και λίγο πιο κάτω, το Μεντεγίν της Κολομβίας ανεβαίνει στο βάθρο με 69%, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια της Λατινικής Αμερικής είναι ακαταμάχητα φιλική.

Η λίστα συνεχίζεται με μέρη τόσο διαφορετικά όσο το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, η Λάγκος της Νιγηρίας, η Μπανγκόκ και η Λισαβώνα, μέχρι και το Σικάγο και το Μπέλφαστ. Όσο για την Αθήνα; Δε μας κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι έμεινε εκτός 20άδας.

Αναλυτικά οι 20 πιο φιλικές πόλεις στον κόσμο:

Πόρτο, Πορτογαλία Μπιλμπάο, Ισπανία Μεντεγίν, Κολομβία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Λάγος, Νιγηρία Μπράιτον, Ηνωμένο Βασίλειο Μαδρίτη, Ισπανία Λισαβόνα, Πορτογαλία Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο Ανόι, Βιετνάμ Νέα Ορλεάνη, Ηνωμένες Πολιτείες Βαλένθια, Ισπανία Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Μόντρεαλ, Καναδάς Σεβίλλη, Ισπανία Μπρισμπέιν, Αυστραλία Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική και από την Αμερική μέχρι την Ασία, ένα είναι σίγουρο: οι «ζεστοί» άνθρωποι δεν περιορίζονται σε γεωγραφικά σύνορα.

