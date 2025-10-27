Tι σημαίνουν τα «περίεργα» εξογκώματα στη γλώσσα μας και πότε πρέπει να ανησυχήσουμε

Έχετε προσέξει μικρά εξογκώματα στη γλώσσα σας; Οδοντίατρος αποκαλύπτει ποια είναι φυσιολογικά, πότε υποδεικνύουν φλεγμονή και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται επίσκεψη σε ειδικό. Μάθετε τι να κάνετε αν επιμένουν πάνω από 14 ημέρες.

Μία γνωστή οδοντίατρος και YouTuber προκάλεσε συζήτηση στα social media, αποκαλύπτοντας τι κρύβεται πίσω από τα μικρά εξογκώματα που πολλοί παρατηρούν στη γλώσσα τους και συχνά τους ανησυχούν.

Όπως εξήγησε, τα «εξογκώματα» αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά και ονομάζονται θηλές. Πρόκειται για μικρές προεξοχές που υπάρχουν σε όλη την επιφάνεια της γλώσσας και φιλοξενούν εκατοντάδες γευστικούς κάλυκες, υπεύθυνους για την αίσθηση της γεύσης.

Οι μεγαλύτερες, που συνήθως βρίσκονται στο πίσω μέρος της γλώσσας, ονομάζονται κυκλικές θηλές και συχνά δίνουν την εντύπωση «εξογκωμάτων» λόγω του μεγέθους τους. «Είναι απόλυτα φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της ανατομίας της γλώσσας μας», τονίζει η οδοντίατρος.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν προσοχή. Οι θηλές μπορεί να μετατραπούν σε φλεγμονή, ειδικά αν προκληθεί μικρός τραυματισμός από σκληρές ή τραγανές τροφές -όπως ένα κομμάτι πατατάκι- ή μετά από τυχαίο δάγκωμα της γλώσσας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φλεγμονή είναι παροδική και υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Αν όμως κάποιο εξόγκωμα παραμένει για περισσότερο από δύο εβδομάδες ή εντοπίζεται μόνο στη μία πλευρά της γλώσσας, τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό είναι να επισκεφθείτε τον οδοντίατρό σας για έλεγχο.

Οι περισσότεροι μικροερεθισμοί στη γλώσσα είναι αθώοι, όμως όταν κάτι επιμένει ή αλλάζει μορφή, η εξέταση από ειδικό είναι ο ασφαλέστερος δρόμος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ