Ο Άδωνις την «είπε» στον Τσίπρα: «Θες να κάνεις rebranding και λείπεις από την κηδεία του Σαββόπουλου; Αριστερά είναι μιζέρια» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις απουσίες των πολιτικών προσώπων της αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Για τις ηχηρές απουσίες πολιτικών προσώπων από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που προκάλεσαν αίσθηση, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε μάλιστα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει κακούς συμβούλους που «του τρώνε τα λεφτά», ενώ μίλησε για «μικροψυχία και μιζέρια που διακατέχει την αριστερά παραδοσιακά».

Αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Καταρχάς επειδή εγώ ήμουν στην κηδεία του αειμνήστου πλέον Διονύση Σαββόπουλο -είχα την τιμή να τον γνωρίσω και τον συμπαθούσα πάρα πολύ πέραν την καλλιτεχνική του δράσης- ήταν πολύ άσχημη η εικόνα με τις άδειες καρέκλες. Αφού σκεφτήκαμε οι υπουργοί που ήμασταν στη δεύτερη σειρά να πάμε να καθίσουμε στην μπροστινή για να μην φαίνονται άδειες οι καρέκλες. Γιατί όλες οι καρέκλες με τις ταμπέλες των πολιτικών της αριστεράς είχαν μείνει κενές».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας σχολίασε την απουσία του Αλέξη Τσίπρα. «Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Είσαι ο Τσίπρας και Θες να κάνεις rebranding... Λείπεις από την κηδεία του Σαββόπουλου; Άρα τσάμπα πληρώνεις τους συμβούλους και τσάμπα σου τρώνε τα λεφτά. Άρα έβγαλε την μικροψυχία που διακατέχει την αριστερά παραδοσιακά».

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε: «Επειδή πριν είπα για τον Φαράκο, θυμάμαι ότι στην κηδεία του δεν είχε πάει το ΚΚΕ. Δηλαδή, άκουσα τον κ. Χαρίτση να λέει ότι ''αποφάσισα να μην πάω γιατί δεν ήθελα να παρευρεθώ με τον Μητσοτάκη και τον Άδωνι''. Έχει φτάσει στην ηλικία που είναι ο κ.Χαρίτσης και δεν έχει μάθει ότι στην κηδεία δεν πας για τους παριστάμενους, αλλά γι αυτόν που φεύγει! Θέλετε και να κυβερνήσετε... Αλλά ξέρετε, είναι αυτή η μικροψυχία της αριστεράς... Αριστερά κατά βάση είναι μιζέρια. Είναι όλη την ώρα μιζέρια, γκρίνια, στεναχώρια, αλληλοκατηγορίες, γι αυτό και τους βλέπεις να διασπόνται, βρίζουν ο ένας τον άλλον... επειδή είναι από τη φύση τους αυτοί. Δεν μπορούν να ζήσουν την ζωή όμορφα».

