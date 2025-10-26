Από που βγήκε ότι πρέπει να τρώμε 2.000 θερμίδες τη μέρα και γιατί αυτός ο αριθμός δεν έχει καμία επιστημονική βάση;

Το μικρό ταμπελάκι με τα «διατροφικά στοιχεία» βρίσκεται σε κάθε συσκευασία τρόφιμου. Μας λέει πόση ζάχαρη έχει το μπισκότο, πόσο λίπος το γιαούρτι, πόσες πρωτεΐνες το ψωμί... Και κάπου εκεί, πάντα, εμφανίζεται ο «μαγικός αριθμός» των 2.000 θερμίδων την ημέρα, η οποία δεν έχει καμία επιστημονική βάση.

Όπως εξηγεί η συγγραφέας Aubrey Gordon στο podcast Maintenance Phase: «Το "2.000 θερμίδες" δεν βασίστηκε σε καμία ιατρική ή διατροφική έρευνα. Προέκυψε από ερωτηματολόγια της αμερικανικής υπηρεσίας USDA, όπου οι πολίτες απαντούσαν πόσες θερμίδες πιστεύουν ότι καταναλώνουν ημερησίως».

Το αποτέλεσμα; Τα νούμερα ήταν γεμάτα ανακρίβειες και το 1980, οι επιστήμονες της USDA διαπίστωσαν ότι οι πολίτες δήλωναν λιγότερες θερμίδες απ' όσες χρειάζονταν για να διατηρήσουν το βάρος τους. Κοινώς, αν τα στοιχεία ήταν σωστά, οι περισσότεροι Αμερικανοί θα λιμοκτονούσαν.

Πώς γεννήθηκε το «2.000 θερμίδες»

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα της USDA έδειχναν μέσο όρο περίπου 2.350 θερμίδες ημερησίως. Όταν όμως η FDA (ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ) προσπάθησε να θεσπίσει αυτόν τον αριθμό στις ετικέτες, υπήρξαν αντιδράσεις.

Οι διατροφολόγοι είπαν ότι είναι πολύ ψηλός και θα ενθάρρυνε την υπερφαγία και άλλοι θεώρησαν ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών.

Έτσι, για λόγους… ευκολίας και «επικοινωνιακής απλότητας», ο αριθμός στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε ο μύθος των 2.000 θερμίδων, ένας αριθμός που δεν βασίζεται στην επιστήμη, αλλά στην ευκολία του να τον θυμάσαι.

Πόσες θερμίδες χρειαζόμαστε πραγματικά;

Σύμφωνα με τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ένας μέσος άνδρας χρειάζεται περίπου 3.000 θερμίδες την ημέρα και μια μέση γυναίκα, γύρω στις 2.400. Δηλαδή, το περιβόητο «2.000» είναι περίπου 50% λιγότερο για τους άνδρες και 20% λιγότερο για τις γυναίκες.

Όμως, ακόμη κι αυτά τα νούμερα είναι σχετικά, αφού οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φυσική δραστηριότητα και τον μεταβολισμό.

Επομένως, ο αριθμός «2.000» δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως οδηγία διατροφής, αλλά ως ένα εργαλείο σύγκρισης για να μπορείς να δεις αν μια μπάρα δημητριακών είναι «πιο ελαφριά» από μια άλλη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ