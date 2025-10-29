Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά: Τι θα συμβεί αν δεν το κάνουμε

Γιατρός προειδοποιεί για τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό το να μην πίνουμε όσο νερό χρειαζόμαστε.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι βέβαιο ότι δεν πίνουν αρκετό νερό ή όσο χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Μία γιατρός προειδοποιεί για τις βλάβες που μπορεί να προκληθεί στον οργανισμό η έλλειψη νερού. Μάλιστα, προτρέπει τον κόσμο να επανεξετάσει τις συνήθειές του και να ελέγξει αν πραγματικά λαμβάνει αρκετό H₂O.

Βέβαια και η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Για παράδειγμα μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν ήπιε τέσσερα μπουκάλια νερό μέσα σε 20 λεπτά.

Γιατί πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην κατανάλωση νερού

Μια τόσο τραγική ιστορία αποδεικνύει ότι υπάρχει μια κρίσιμη ισορροπία σχετικά με το πόσο νερό πρέπει να καταναλώνουμε και ένας ειδικός εξηγεί ακριβώς ποια είναι αυτή η ποσότητα. Η Marjan Moghaddam, D.O., γιατρός στο Henry Ford Health, εξήγησε: «Το σώμα μας αποτελείται κυρίως από νερό. Η σύσταση είναι να πίνουμε έξι έως οκτώ ποτήρια των οκτώ ουγγιών (περίπου 1,5-2 λίτρα) την ημέρα. Έξι είναι αρκετά για τους περισσότερους ανθρώπους, οκτώ αν είστε πιο δραστήριοι».

Η γιατρός συνέχισε αναφέροντας όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο σώμα η ανεπαρκής πρόσληψη νερού.

Τι συμβαίνει αν δεν πίνετε αρκετό νερό;

Επίμονοι πονοκέφαλοι: Η γιατρός εξήγησε ότι η έλλειψη H₂O μπορεί να οδηγήσει σε «επίμονους πονοκεφάλους», αποτέλεσμα της αφυδάτωσης. Ωστόσο, ένα ή δύο ποτήρια νερό συνήθως λύνουν το πρόβλημα. Προβλήματα στο έντερο: Η ανεπαρκής πρόσληψη νερού μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσλειτουργία στο έντερο. Όπως εξήγησε η Δρ. Moghaddam: «Υπάρχουν υποδοχείς νερού στο παχύ έντερο που τραβούν νερό από το σώμα για να μαλακώσουν τα κόπρανα. Αν δεν λαμβάνετε αρκετό νερό, τα σκληρά κόπρανα και η δυσκοιλιότητα είναι συχνές παρενέργειες, μαζί με κοιλιακό πόνο και κράμπες». Βάρος: Μια λιγότερο γνωστή συνέπεια της έλλειψης νερού είναι η αύξηση βάρους. Η Δρ. Moghaddam εξήγησε: «Μερικές φορές οι άνθρωποι συγχέουν τη δίψα με την πείνα και τρώνε περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα απλώς χρειάζονται νερό. Αν πιείτε ένα ποτήρι νερό, συχνά τα σήματα πείνας εξαφανίζονται». Αλλαγές στην εμφάνιση και τη διάθεση: Η κόπωση, το ξηρό στόμα και το θαμπό δέρμα μπορεί επίσης να οφείλονται στην ανεπαρκή πρόσληψη νερού, αν και αυτά τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα με την αύξηση των υγρών.

Αν και η γενική σύσταση είναι έξι έως οκτώ ποτήρια την ημέρα, μια ειδικός εξηγεί ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η διατροφολόγος και συγγραφέας Amy Goodson δήλωσε στη New York Post: «Η αλήθεια είναι ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό χρειάζεται ο καθένας, όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο δραστηριότητας και η γενική κατάσταση υγείας».

