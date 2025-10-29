Βίντεο που κόβουν την ανάσα: Εναερίτες σπάνε πελώριους βράχους σε φαράγγι της Κρήτης

Δεμένοι με σκοινιά, οι εναερίτες σκαρφαλώνουν στα βράχια του Κουρταλιώτικου φαραγγιού, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση καθαρισμού.

Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές από ταινία δράσης. Εναερίτες δεμένοι με σκοινιά, σκαρφαλώνουν στα απότομα βράχια του Κουρταλιώτικου φαραγγιού στο Ρέθυμνο, ελέγχοντας έναν προς έναν τους επικίνδυνους όγκους βράχων που απειλούν να αποκολληθούν. Στο βίντεο που δημοσίευσε το cretaone.gr, φαίνονται γιγαντιαία κομμάτια να σπάνε και να πέφτουν με εκκωφαντικό θόρυβο, σε μια επιχείρηση που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα.

Οι ειδικοί εναερίτες, εξοπλισμένοι με κράνη, ιμάντες και ειδικά εργαλεία, ελέγχουν με τα χέρια τους κάθε βράχο, χτυπώντας τον προσεκτικά για να εντοπίσουν τυχόν ρωγμές ή χαλαρώσεις. Αν κάποιο τμήμα κριθεί επικίνδυνο, είτε απομακρύνεται επιτόπου, είτε δένεται με γαλβανισμένα συρματόσχοινα ώστε να αποτραπεί πτώση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή, που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και εμπειρία.

Επιχείρηση στα φαράγγια του Ρεθύμνου

Το Κουρταλιώτικο φαράγγι κλείνει προσωρινά, ώστε να πραγματοποιηθεί βαθύς καθαρισμός ύψους 538.000 ευρώ, αντίστοιχος με εκείνον που είχε γίνει πριν λίγους μήνες στο φαράγγι του Κοτσιφού. Όπως δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, η επέμβαση ήταν απαραίτητη, καθώς είχαν περάσει περίπου 5 χρόνια από τον τελευταίο εκτεταμένο έλεγχο.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί και η μακροπρόθεσμη λύση για την ασφάλεια της περιοχής: η κατασκευή σήραγγας που θα παρακάμπτει τα δύο φαράγγια, με εκτιμώμενο κόστος άνω των 70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, προς το παρόν, το έργο των εναεριτών παραμένει η μόνη ρεαλιστική και άμεση ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο των κατολισθήσεων.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, οι θεατές βλέπουν βράχους να σπάνε, σκόνη να σηκώνεται και εναερίτες να συνεχίζουν απτόητοι, μέτρο το μέτρο, συνδυάζοντας τόλμη, τεχνική ακρίβεια και ψυχραιμία.

