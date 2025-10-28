Ντελιβεράς της Uber Eats αποκαλύπτει πόσα λεφτά έβγαλε σε 96 ώρες δουλειάς

Ένας άνδρας αποφάσισε να δουλέψει για την Uber Eats παράλληλα με τη βασική του εργασία και μας δείχνει πόσα πραγματικά κερδίζει σε ένα μήνα.

Ένας άνδρας που εργάζεται ως ντελιβεράς για την Uber Eats στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια ακριβώς πόσα κέρδισε στον πρώτο του μήνα στη δουλειά, δείχνοντας ότι το «συμπληρωματικό εισόδημα» αν και δεν είναι τόσο εύκολο, ωστόσο μπορει να αποδειχθεί σημαντικό.

Ο 29χρονος, που συνεχίζει να δουλεύει παράλληλα με τη βασική του εργασία από τις 9 έως τις 5, εξήγησε ότι η καθημερινότητά του ήταν γεμάτη με παραδόσεις, ποδήλατο ή μηχανή στο δρόμο και ατελείωτες ώρες οδήγησης, μια εμπειρία που απαιτεί πειθαρχία, αντοχή και αρκετή δόση… ανοχής στα παράπονα των πελατών.

Τα κέρδη του αναλυτικά

Εβδομάδα 1: Ξεκίνησε δυναμικά, με 30 ώρες και 3 λεπτά πάνω στη μηχανή του, ολοκλήρωσε 135 παραδόσεις και κέρδισε 707 €. Η εβδομάδα αυτή παραμένει η πιο κερδοφόρα του πρώτου μήνα, αλλά το επόμενο διάστημα θα προσπαθούσε να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.

Εβδομάδα 2: Λόγω περιορισμένου χρόνου, δούλεψε μόνο Δευτέρα και Τρίτη. Σε μόλις 4 ώρες και 45 λεπτά, έκανε 22 παραδόσεις και έβαλε στην τσέπη 101 €.

Εβδομάδα 3: Μετά από μια εβδομάδα διακοπών, επέστρεψε δριμύτερος με πέντε βάρδιες, ολοκλήρωσε 105 παραδόσεις και πέρασε 26 ώρες και 29 λεπτά στους δρόμους, κερδίζοντας 594 €.

Εβδομάδα 4: Στην τέταρτη εβδομάδα, με 116 παραδόσεις και 27 ώρες και 57 λεπτά οδήγησης, κέρδισε 649 €.

Τελευταίες βάρδιες: Στις δύο τελευταίες ημέρες του μήνα, έκανε 31 παραδόσεις σε 7 ώρες και 11 λεπτά και κέρδισε 153 €.

Συνολικά, σε 23 ημέρες δουλειάς μέσα στον μήνα, έφτασε τις 96 ώρες και 25 λεπτά οδήγησης και ολοκλήρωσε 409 παραδόσεις, με συνολικά έσοδα 2.202 €.

Ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν ήταν… καθαρά. Μετά την αφαίρεση εξόδων όπως η ασφάλεια 150 €, τα καύσιμα 184 € και τα τέλη κυκλοφορίας 20 €, το ποσό που του έμεινε πριν από φόρους είναι 1.849 €.

Ο ίδιος σχολιάζει ότι, παρά την κούραση και τις ώρες στο δρόμο, αισθάνεται ικανοποιημένος με την πρώτη του εμπειρία: «Είναι καλό για ένα πρώτο μήνα και μόνο σε 23 μέρες εργασίας, παράλληλα με τη δουλειά μου από τις 9 έως τις 5», λέει. Επισημαίνει μάλιστα ότι αν δούλευε κάθε μέρα, θα μπορούσε να φτάσει κοντά στα 2.875 €.

