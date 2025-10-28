Η στιγμή που τσακάλι πειραχτήρι δαγκώνει τα οπίσθια γατόπαρδου: Το βίντεο που έγινε viral

Τσακάλι την... έπεσε σε γατόπαρδο που έπινε αμέριμνος νερό.

Ένα βίντεο από την Κένυα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral. Πρωταγωνιστές είναι ένα τσακάλι και ένας γατόπαρδος.

Στο βίντεο φαίνεται ο γατόπαρδος να ξεδιψάει σε νερόλακκο του Τσιούλου Χιλς της Κένυα. Από το πουθενά εμφανίζεται ένα τσακάλι πειραχτήρι και δαγκώνει τον γατόπαρδο στα... οπίσθια.

Ο γατόπαρδος ξαφνιάζεται και τινάζεται ενστικτωδώς. Ωστόσο, το όχι και τόσο θαρραλέο τσακάλι εξαφανίζεται σε χρόνο dt.

Ο γατόπαρδος γνωστός και ως τσίτα είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των αιλουρίδων. Με επιστημονική ονομασία Acinonyx jubatus, το συγκεκριμένο είδος εντοπίζεται αποκλειστικά στην Αφρική και στο Ιράν και περιλαμβάνει 5 πέντε υποείδη. Ο γατόπαρδος είναι διάσημος για την ταχύτητά του και αποτελεί το γρηγορότερο χερσαίο ζώο στον πλανήτη, αναπτύσσοντας ταχύτητες από 80 έως 128 χλμ./ώρα, με μέση ταχύτητα τα 98 χλμ./ώρα.

θεωρείται από τα πλέον δημοφιλή και αγαπητά αιλουροειδή, λόγω του ευγενικού «χαρακτήρα» του, καθώς είναι το μόνο μεγάλο αιλουροειδές που μπορεί να εξημερωθεί και δεν έχει καταγραφεί να επιτίθεται στον άνθρωπο, γι’ αυτό και είναι από τα πλέον μελετημένα, ως προς την ηθολογία τους, σαρκοφάγα.

