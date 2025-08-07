Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

Ο Γιάννης Βενιαράκης σκότωσε στις 6 Αυγούστου του 1983 τον Μανώλη Παπαδόσηφο, ωστόσο στη συνέχεια βρήκε με τον ίδιο τρόπο τον θάνατο, από τα χέρια του πατέρα του θύματος.

Ο Γιάννης Παπαδόσηφος από το Ρέθυμνο της Κρήτης αποφάσισε να κάνει πράξη αυτό που πολλοί έχουν σκεφτεί αλλά δεν τελικά δεν το πράττουν (και καλώς δεν το πράττουν). Να πάρει το νόμο στα χέρια του. Χαροκαμένος πατέρας που σκότωσαν τον γιο του με τέσσερις σφαίρες και αποφάσισε ο ίδιος για να «λευτερωθεί» να αποδώσει δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο.

Σκότωσε τον φονιά του γιου του μέσα στο Εφετείο με όπλο, που ο μύθος λέει πως είχε κρύψει μέσα στα γένια του. Ένα γερμανικό πιστόλι που είχε πάρει από έναν ναζί στη μάχη της Κρήτης. Όπως ξάπλωσε νεκρό τον φονιά του γιου του, ο Παπαδόσηφος είπε «ξαλάφρωσα, αγαλλίασε η ψυχή μου», ενώ ένας πατέρας που είχαν δολοφονήσει τον γιο του, τον πλησίασε και του είπε: «Εσύ ξαλάφρωσες».

Σαν σήμερα το 1983, ο 27χρονος τότε Μανώλης Παπαδόσηφος πήγε να συναντήσει σε καφενείο του Ρεθύμνου τον Γιάννη Βενιαράκη. Οι δύο τους φιλονικούσαν συχνά για τα μάτια μιας γυναίκας. Όταν ο Βενιαράκης είδε τον Παπαδόσηφο να ζυγώνει, ανέβηκε στο πατάρι του μαγαζιού. Τον ακολούθησε ο Παπαδόσηφος.

Μετά από λίγα λεπτά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Βενιαράκης είχε πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Μανώλη Παπαδόσηφο στο στήθος. Συνελήφθη αμέσως και δικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη. Πέντε χρόνια αργότερα όμως άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Η δεύτερη δίκη αποφασίστηκε να γίνει στην Αθήνα, καθώς οι αρχές φοβόντουσαν επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Στο Εφετείο του Πειραιά μεταξύ των δεκάδων μαυροφορεμένων κτητικών ήταν και ο Γιάννης Παπαδόσηφος, ο πατέρας του Μανώλη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, στις 20 Δεκεμβρίου 1988, ο Παπαδόσηφος σάλταρε γρήγορα πίσω από τον φονιά Βενιαράκη και τον πυροβόλησε πέντε φορές. Οι σφαίρες τον διαπέρασαν και καρφώθηκαν στα έδρανα. Είχε σκοτώσει τον δολοφόνο του γιου του και μονολόγησε: «Τώρα λευτερώθηκα».

Το όπλο με το οποίο ο Παπαδόσηφος σκότωσε τον Βενιαράκη ήταν ένα γερμανικό λούγκερ, που ο ίδιος μαζί με τον πατέρα του είχε αρπάξει από έναν στρατιώτη της ναζιστικής Βέρμαχτ κατά τη διάρκεια της «Μάχης της Κρήτης». Πολλοί αναρωτήθηκαν πως το πέρασε μέσα στο δικαστήριο. Ο ίδιος ποτέ δεν το αποκάλυψε και έλεγε πως το είχε πάνω του, αλλά δεν τον έψαξαν οι αστυνομικοί. Έτσι,γρήγορα δημιουργήθηκε ο «μύθος», ότι ο Παπαδόσηφος είχε κρύψει το όπλο κάτω από τη μεγάλη γενειάδα που είχε αφήσει μετά τον θάνατο του γιου του και οι αστυνομικοί από σεβασμό δεν τον έψαξαν εκεί.





Ο Γιάννης Παπαδόσηφος καταδικάστηκε για φόνο εκ προμελέτης σε 14 χρόνια φυλάκισης. Εξέτισε πέντε χρόνια από την ποινή του στη φυλακή και επέστρεψε στο Ρέθυμνο. Πέθανε στις 2 Μαΐου 2012, σε ηλικία 87 ετών.