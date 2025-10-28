«Οι γονείς μου ζορίζονται οικονομικά αλλά δεν πρόκειται να τους δώσω φράγκο»: Η ανάρτηση μιας κόρης που δίχασε

«Όταν χρειαζόμουν στήριξη, μου γύρισαν την πλάτη. Τώρα ήρθε η σειρά μου να τους το ανταποδώσω», λέει η νεαρή που συγκίνησε τα social media.

Μια 24χρονη κοπέλα προκάλεσε χαμούλη στο Reddit όταν αποκάλυψε πως αρνήθηκε να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της, παρότι εκείνοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο λόγος; Όπως υποστηρίζει, πέρασαν μια ζωή ξοδεύοντας χρήματα για την αδερφή της και ποτέ για εκείνη.

Σύμφωνα με την ίδια, από μικρή ηλικία έπρεπε να αιτιολογεί κάθε της αίτημα για οικονομική βοήθεια, και σχεδόν πάντα η απάντηση ήταν «όχι». Αντίθετα, η μικρότερη αδερφή της έπαιρνε ό,τι ζητούσε, χωρίς δεύτερη σκέψη. «Έπρεπε πάντα να αποδεικνύω γιατί χρειάζομαι κάτι, ενώ εκείνη δεν χρειαζόταν να εξηγήσει τίποτα», γράφει χαρακτηριστικά.

«Τους είπα να ζητήσουν λεφτά από εκείνη που πάντα προτιμούσαν»

Όταν τελείωσε το σχολείο και ήθελε να συνεχίσει στο πανεπιστήμιο, οι γονείς της ήταν κάθετοι: αν ήθελε να σπουδάσει, θα έπρεπε να πληρώσει μόνη της τα δίδακτρα, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να χρεωθεί. Η κοπέλα τελικά παράτησε την ιδέα, καθώς δεν ήθελε να ξεκινήσει τη ζωή της με δάνεια. Αντίθετα, οι ίδιοι γονείς πλήρωσαν ολοκληρωτικά τις σπουδές της αδερφής της και της αγόρασαν μάλιστα και καινούργιο αυτοκίνητο.

Με τον καιρό, αυτή η άνιση μεταχείριση οδήγησε σε ρήξη. Όταν οι γονείς της βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, της ζήτησαν δανεικά. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Όχι. Ζητήστε τα από την αδερφή μου, αφού σε εκείνη δώσατε τα πάντα».

Η αντίδραση αυτή προκάλεσε μεγάλη ένταση στην οικογένεια, με τη μικρότερη αδερφή να τη χαρακτηρίζει «εγωίστρια και άδικη». Όμως οι περισσότεροι χρήστες του Reddit τάχθηκαν στο πλευρό της. «Οι γονείς σου θερίζουν ό,τι έσπειραν», ήταν το σχόλιο που επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ